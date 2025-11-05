Lukoil ne-ar putea lăsa o gaură de 250 de milioane de euro. Ce face România?

România ar putea rămâne cu o gaură financiară de circa 250 de milioane de euro, după ce Lukoil a decis să-și vândă activele internaționale, inclusiv rafinăria Petrotel pe care gigantul rus o deține la Ploiești, din cauza sancțiunilor economice la care compania a fost supusă în SUA și Marea Britanie.

Din cauza războiului din Ucraina, activele deținute în cele două țări au fost înghețate, iar companiilor li s-a interzis să mai deruleze afaceri cu rușii.

Ca urmare, Lukoil a anunțat că vinde activele din străinătate, estimate la circa 20 de miliarde de dolari, către firma Gunvor, a omului de afaceri suedez Torbjörn Törnqvist. Acestea ar fi deținute printr-o subsidiară din Austria, Lukoil International GmbH.

În România, Lukoil este prezentă de 25 de ani. Are o rețea de 320 de stații de distribuție a carburanților, precum și rafinăria Petrotel de la Ploiești.

Potrivit informațiilor apărute în presă, în tranzacție ar intra și activele din România. Situația din țara noastră este însă mai complicată, deoarece statul impută datorii de sute de milioane de euro pentru activitatea de la Ploiești.

România vs Lukoil, meciuri în instanță

În acest moment, există două procese pe rol.

Primul proces se referă la un dosar penal în care mai multe persoane de cetățenie română și rusă din conducerea Lukoil Petrotel sunt acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 230 de milioane de euro.

Magistrații au dispus măsuri asiguratorii pe acțiunile și conturile firmelor înregistrate în Olanda, prin care rușii controlau Petrotel. Este vorba despre sechestre evaluate la 1,66 miliarde de euro. Măsurile au fost reconfirmate de instanță în aprilie-mai 2025. Procesul de evaziune se judecă însă pe fond, fiind întrerupt de greva magistraților.

Al doilea dosar a fost deschis după un control făcut de fisc în perioada 2021-2022. Inspectorii ANAF au constatat că de la 1 ianuarie 2021 Lukoil a mutat toată activitatea financiară a rafinăriei de la Ploiești pe Litasco - casa lor de comerț înregistrată în Elveția.

Prin urmare, nu au plătit impozite în România pe tranzacții de 1,2 miliarde de euro, derulate în perioada 2021-2022.

Fiscul i-a calculat impozite suplimentare de 10 milioane de euro, însă Lukoil a făcut contestație. Cazul a ajuns în instanță și s-a cerut o expertiză, dar procesul a fost amânat de mai multe ori, în ultima perioadă din cauza grevei judecătorilor.

Situațiile financiare de la Ploiești, la secret

După cum am văzut mai sus, Lukoil controla rafinăria de la Ploiești prin firme din Olanda și Elveția. Nu este clar în acest moment cum arată tranzacția cu Gunvor, deoarece 99% din Petrotel Lukoil SA este deținută de Litasco Geneva.

Dacă nu îngheață activul de la Ploiești, România s-ar putea să rămână cu paguba.

„Statul român trebuie să se asigure că aceste datorii nu vor rămâne istorie și nu vom rămâne din nou cu o pagubă”, a declarat recent Radu Miruță, ministrul Economiei. Ministerul Finanțelor „le are foarte atent în vedere și identifică cea mai bună metodă pentru a securiza lucrurile, pe teritoriul României”, a subliniat ministrul.

Pe de altă parte, atât Petrotel Lukoil SA și Litasco Geneva - Sucursala București nu au depus situațiile financiare pe 2024.

La finalul anului trecut, conducerea Petrotel a decis să continue activitatea, deși situațiile auditate pe 2023 indicau că valoarea activului net al companiei a scăzut sub jumătate din valoarea capitalului social. În mod normal, diferența trebuia suplinită până la finele lui 2024, însă, în lipsa situațiilor financiare, nu putem ști dacă acest lucru s-a întâmplat.

Invocând opacitatea companiei, orice persoană interesată poate cere acum în instanță dizolvarea Petrotel.















