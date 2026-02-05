Lucrătorii fără studii superioare, campioni la schimbarea joburilor. Care sunt cele mai căutate domenii

Candidații din segmentul blue collar (fără studii superioare) au generat la începutul lui 2026 un număr record de aplicații atât pe eJobs.ro, cât și pe iajob.ro, se arată într-un comunicat al platformei de recrutări, transmis către comunitatea antreprenorială StartupCafe.

„Dacă traficul a crescut cu aproape aproape 65% comparativ cu luna anterioară (decembrie 2025), aplicările au crescut cu 51%, ceea ce este mult chiar și pentru luna ianuarie, lună care în mod obișnuit abundă în aplicări”, a explicat Bogdan Badea, CEO eJobs.

Platforma iajob.ro a fost lansată de eJobs special pentru muncitori și candidații fără studii superioare, care își doresc să se angajeze rapid, contactând direct angajatorul și fără a mai trece prin pașii tradiționali ai unui proces de recrutare, precum crearea unui CV.

Absolvenții de facultate, mai puțin căutați

Numărul de locuri de muncă disponibile pe iajob.ro a crescut în luna ianuarie, angajatorii având nevoie de candidați pentru pozițiile din eșalonul entry-level, respectiv cele pentru care nu este nevoie de mai mult de doi ani de experiență.

Ca pondere, 72% din anunțurile pe ianuarie se adresează celor care nu au deloc experiență, 17% celor care au 0-2 ani de experiență, 9,6% celor care au 3-5 ani de experiență și puțin peste 1% celor cu 5-7 ani de experiență.

În funcție de pregătirea pe care o au, cei mai căutați sunt muncitorii necalificați (66,6%), absolvenții de liceu (19%) și muncitorii calificați (12%).

Mai puțin căutați sunt studenții și absolvenții de studii universitare și postuniversitare.

„Pentru toate aceste profile foarte căutate de angajatori contează trei lucruri importante: să aibă parte de un proces de aplicare cât mai simplu și rapid, lipsit de complicații, să poată lua legătura direct cu angajatorul, tocmai în aceeași idee, de a arde etape și de a se angaja cât mai rapid, și, ideal, să vadă salariul oferit în anunțul de recrutare. Cu cât aceste criterii sunt îndeplinite, cu atât ei se simt stimulați să aplice. Spre exemplu, dacă ne uităm în comportamentul de aplicare de pe iajob.ro, vedem că, în cea mai mare parte, candidații vor să contacteze un potențial angajator în primul rând prin intermediul Whatsapp. Este canalul lor preferat de comunicare. La fel cum vedem și că angajatorii sunt mai dispuși să arate salariul, în condițiile în care 52% dintre job-uri au salariul afișat”, detaliază Bogdan Badea.

Domeniile cu cele mai multe poziții postate pentru acești candidați sunt retail, servicii, industria alimentară, turism și transport logistică. Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial al eJobs, nivelul mediu salarial net pentru job-urile entry level este de 4.000 de lei pe lună.

