LISTA: PNRR-ul mișcorat cu 6,88 miliarde EUR din împrumuturi și proiectele României

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat memorandumul privind negocierile cu Comisia Europeană, prin care s-a redus cu 6,88 miliarde de euro alocarea de împrumuturi din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, împreună cu proiectele care rămân și proiectele care ies din PNRR, ca urmare a gradului redus de realizare înainte de expirarea termenului de implementare de 31 august 2026.

Alocarea PNRR agreată cu Comisia Europeanăla acest moment este de 21,62 mld. Euro (13,56 mld. Euro sub formă de granturi și 8.06 mld. Euro sub formă de împrumuturi).

MIPE spune că a făcut demersuri privind securizarea componentei de grant și de eficientizare a componentei de împrumuturi.

Astfel, au fost identificate investiții din componenta de grant „cu un grad sporit de risc”, rezultat al progresului fizic și financiar redus, care au fost propuse pentru a fi eliminate din PNRR.

Acestea au fost înlocuite cu investiții cu „grad redus de risc” din componenta de împrumuturi, iar în unele cazuri, a fost indexat costul anumitor investiții în funcție de indicele de inflație sau de evoluția indicelui de cost în construcții.

Una dintre cele mai importante etape a negocierilor a fost întrunirea Comitetului Interministerial de Coordonare a Planului Național de Redresare şi Reziliență (CIC PNRR) la data de 15 iulie 2025, în cadrul căruia a avut loc inclusiv o întâlnire între prim-ministrul Ilie Bolojan și directorul general al SG REFORM a Comisiei Europene, Celine Gauer.

„Componenta de grant în valoare de 13,56 mld. Euro a fost securizată integral, prin includerea proiectelor cu risc scăzut de implementare, care să fie în linie cu criteriile de eligibilitate ale MRR, precum și transferul altor investiții și reforme din componenta de împrumut, astfel încât România să beneficieze integral de alocarea de fonduri nerambursabile. Astfel, în urma analizei investițiilor finanțate din grant, a fost necesară eliminarea din această componentă a investițiilor care înregistrau întârzieri și înlocuirea acestora cu investiții transferate din componenta de împrumut, în valoare de 3,5 mld. Euro” - se arată în memorandum.

De asemenea, a fost agreat cu Comisia Europeană transferul a 5 loturi din Autostrada 7 din componenta de împrumut în componenta de grant, în valoare de 2,169 mld.euro, prin schimbarea sursei de finanțare a investiției privind infrastructura feroviară. La aceasta se adaugă transferul a 70% din valoarea alocată investiției eficienței energetice a fondului construit din portofoliul Ministerul Dezvoltării, în valoare de 1,35 mld. Euro, „aspect care contribuie la reducerea deficitului bugetar”, conform memorandumului.

În ceea ce privește componenta de împrumut, o parte din investiții și reforme au fost transferate parțial sau total în componenta de grant. O altă parte, formată din investiții care prezentau risc ridicat de neimplementare în termen, au fost eliminate din PNRR.

În urma acestor discuții, România își asumă că a pierdut o alocare de 6,88 miliarde de euro din componenta de împrumuturi a PNRR.

„Ajustările componentei de împrumut de aproximativ 6,88 mld. Euro au fost efectuate luând în considerare necesitatea încadrării în traiectoria fiscală asumată de RO și ținând cont de capacitatea maximă a spațiului fiscal necesar pentru gestionarea acesteia. Se cuvine să menționăm și faptul că, în cadrul aceleiași componente de împrumut, au fost aprobate investiții noi în valoare de 284 mil. Euro ( capitalizare Banca de Investiții și Dezvoltare și achiziția a 1.200 de ambulanțe), precum și ajustări de prețuri în cadrul investițiilor inițiale menținute în program”, se mai arată în memorandum.

MIPE va continua demersurile cu privire la agrearea cu Comisia a pachetului de simplificare a jaloanelor și țintelor până la finalizarea PNRR, inclusiv negocierea termenelor revizuite și a descrierii anumitor „jaloane sensibile (ex: Jalonul 119 privind decarbonizarea)”.

În anexa la acest memorandum se regăsesc proiectele PNRR pentru care s-au decis diverse măsuri - transfer de la împrumuturi la grant sau eliminarea din plan.

Un exemplu de eliminare de la finanțare este proiectul de dezvoltare a rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj, care aveau alocate inițial împrumuturi de 600 milioane euro, dar obiectivul s-a scos de la finanțarea PNRR.

Lanțul industrial de producție și/sau asamblare și/sau reciclare a bateriilor, a celulelor și panourilor fotovoltaice (inclusiv echipamente auxiliare) și noi capacități de stocare a energiei electrice avea inițial un buget alocat de 280 milioane euro, din împrumuturi, dar mai rămâne cu 50 de milioane de euro. În schimb, „Asigurarea eficienței energetice în sectorul industrial” primește 64 milioane euro, pe partea de granturi.

Obiectivul înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de 8 centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM primește 4 de milioane de euro, fonduri nerambursabile.

De asemenea, pentru dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare se alocă 183 milioane euro, granturi.

Dar Programul de mentorat Orizont Europa pierde cei 5 milioane de euro alocați inițial din împrumuturi.