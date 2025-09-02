Listă: Companiile selectate în programul Scale Up 2025, lansat de Endeavor România

Opt companii au fost selectate în a doua cohortă a programului Scale Up, realizat de către Endeavor România, care se va desfășura între septembrie 2025 și martie 2026, cu scopul de a sprijini fondatorii în procesul de scalare, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Procesul a pornit de la peste 100 de aplicații, dintre care 22 au ajuns pe lista scurtă și au participat la interviuri. Criteriile de selecție au vizat companii care și-au dovedit deja potențialul, având o creștere rapidă, venituri de peste jumătate de milion de euro anual și o viziune clară de scalare globală.

Listă : Companiile selectate în a doua cohortă Scale Up

● MeetGeek.ai este un ecosistem complet de aplicații pentru întâlniri: asistenți/agenți AI, captură mobilă și Chrome, precum și API-uri publice care ajută la înregistrarea, automatizarea și securizarea proceselor din jurul întâlnirilor – transformând conversațiile în acțiuni, insight-uri și automatizări.

● Lendox este un serviciu de Credit Intelligence care accelerează analiza bancară, de la vânzări la aprobarea creditelor și monitorizare, folosind tehnologie avansată și modele proprii pentru a revoluționa evaluarea riscului de credit.

● Symphopay este o platformă de orchestrare a plăților omnichannel, creată pentru bănci și retaileri mari. Compania reinventează plățile, oferind opțiuni nelimitate de integrare și sprijinind băncile și comercianții să inoveze continuu.”

● Rayscape este o companie de tehnologie medicală care dezvoltă soluții bazate pe inteligență artificială pentru radiologie. Produsele sale cu marcaj CE se conectează direct la sistemele din spitale și îi ajută pe radiologi să detecteze și să monitorizeze mai ușor bolile pulmonare, inclusiv cancerul pulmonar.

● Munevo este o companie de tehnologie asistivă care folosește ochelari inteligenți pentru a îmbunătăți mobilitatea și viața de zi cu zi a persoanelor cu dizabilități. Compania oferă acces la tehnologie și îmbunătățește șansele persoanelor cu leziuni ale măduvei spinării, ALS sau scleroză multiplă, care de obicei nu au opțiunea de a rămâne mobile în scaunele lor rulante electrice.

● Questo îi ajută pe oameni să se reconecteze cu lumea reală. Jucătorii rezolvă indicii și provocări care îi poartă prin povești ascunse, repere și secrete locale, transformând fiecare plimbare într-o aventură.

● Fagura conectează persoane și mici afaceri care au nevoie de împrumuturi cu o comunitate de investitori. Misiunea companiei este să facă finanțarea mai accesibilă și mai transparentă, oferind o alternativă la sistemul bancar tradițional.

● Licenseware ajută companiile mari să economisească milioane pe software, printr-o platformă modulară SaaS care automatizează analiza licențelor software. Soluția ajută echipele de IT, achiziții și conformitate să reducă riscurile, să controleze costurile și să aibă o imagine clară asupra întregului portofoliu de software.

„România continuă să demonstreze că are antreprenori capabili să construiască produse și companii cu impact global. Cu fiecare nouă cohortă, vedem echipe care au trecut deja testul pieței și care sunt pregătite să facă pasul către o scalare internațională. Prin programul de Scale Up, vrem să le oferim acces la resursele, rețeaua și experiența globală care să le accelereze acest parcurs și să consolideze rolul României ca hub regional de inovație”, a declarat Mihnea Crăciun, Managing Director Endeavor România.

Pe durata celor șase luni, participanții vor beneficia de:

● Diagnostic aprofundat și plan de lucru personalizat, pentru a evalua provocările antreprenorilor și a co-crea priorități strategice;

● Mentorat 1:1 și expertiză strategică, prin care participanții primesc recomandări în timp real de la antreprenori și investitori de top;

● Sesiuni peer-to-peer pentru construirea unei comunități relevante, în care fondatorii pot discuta deschis despre dificultățile din procesul de scalare și face schimb de perspective și soluții;

● Workshop-uri adaptate provocărilor comune identificate în cohortă;

● Bootcamp de 3 zile dedicat fondatorilor, cu invitati internationali, parteneri si membri ai board-ului Endeavor România;

● Acces la oportunități extinse de networking, atât în România, cât și la nivel internațional;

● Noutatea acestei ediții este introducerea rolului de fellow mentor pentru fiecare companie participantă. Mentorul, ales din rețeaua locală Endeavor România, va fi alături de fondatori pe tot parcursul celor șase luni, urmărind îndeaproape progresul și oferind sprijin strategic și tactic.