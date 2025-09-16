Listă: 35 de ONG-uri românești finanțate de Dacia cu 1 milion EUR în total, pentru proiecte de incluziune în educație, piața muncii și cultură

35 de organizații neguvernamentale românești sunt finanțate de către Fundația Dacia pentru România pentru a demara proiecte de mobilitate fizică și socială, care au scopul de a deschide accesul la educație, la piața muncii și la cultură pentru zonele din România care până acum au stat pe loc, din lipsa unor resurse sau a oportunităților, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.
Programul de granturi „Mobilitatea contează” va finanța ONG-urile românești care acționează local și specific cu granturi în valoare totală de 1 milion de EUR.
Mesajul Programului „Mobilitatea contează” este amplificat prin campania națională „România se mișcă”, prin care Fundația Dacia pentru România își propune să crească gradul de conștientizare publică asupra mobilității fizice și sociale ca o necesitate pentru a construi un viitor, nu ca un privilegiu, explică organizația non-profit.
„Când oamenii pot ajunge acolo unde au nevoie - atât la propriu, cât și la figurat, prin accesul la resurse - își pot construi un viitor. Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate într-o cheie a dezvoltării, care deschide drumuri către oportunități și independență. Cele 35 de ONG-uri partenere vor arăta transformarea reală pe care mobilitatea o aduce și cum deschide accesul la educație, cultură, locuri de muncă și legături sociale. Acești parteneri ne dau încredere să afirmăm cu tărie că România se mișcă și că exemplul lor va inspira un val de oameni și organizații activi în a face lucrurile să se miște și a povesti mai departe despre asta”, declară Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.
România are cea mai ridicată rată de abandon şcolar timpuriu din Uniunea Europeană: 16,6% dintre tinerii de 18‑24 ani nu au finalizat învăţământul secundar superior și nu sunt în nicio formă de educație sau formare (media UE: 9,5 %), conform ultimelor date OECD. Situația este cu atât mai gravă în mediul rural – 27,5 %.
Disparitățile urban-rural sunt adânci, pe mai multe nivele: înscrierea la educația preșcolară, participarea în formare continuă, accesul la educație terțiară, toate sunt semnificativ sub nivelul din mediul urban.
Și piața muncii este profund afectată de inegalități și provocări structurale, din cauza lipsei de mobilitate fizică și socială. Rata de ocupare a persoanelor aflate în vârstă activă (20–64 ani) în România a fost de 69,5% în 2024, una dintre cele mai scăzute din UE, comparativ cu media europeană de 75,8%. Există o serie de disparități urban-rural: în 2024, rata șomajului a fost de 3,1% în urban vs 8,5 % în rural.
Totodată, România are cea mai ridicată rată NEET (persoane care nu muncesc, nu studiază și nu sunt în formare) din UE: 19,4% în 2024, în creștere față de anii anteriori. Până în 2030, România va avea nevoie de peste 600.000 de lucrători înalt calificați, dar facultățile pregătesc aproximativ 40.000 de absolvenți anual.
Proiectele finanțate înlătură una sau mai multe bariere de mobilitate fizică și socială în calea a trei tipuri de acces esențial în recunoașterea și valorificarea potențialului uman: la educație, la piața muncii și la cultură, pentru 13.544 beneficiari la nivel național.
ONG-urile au identificat o serie de nevoi pentru care propun de la metode inovatoare de predare pentru copiii din medii defavorizate și programe de formare profesională pentru tineri vulnerabili, acces la cultură pentru persoane cu dizabilități, până la reintegrarea mamelor vulnerabile pe piața muncii și a victimelor violenței domestice și a traficului de persoane.
Proiectele câștigătoare au fost selectate de un juriu format din 20 de reprezentanți ai mediului antreprenorial, ai mediului academic, ai sectorului cultural și sportiv, precum și ai societății civile.
Listă: ONG-urile câștigătoare și proiectele lor
- Asociația Animest – organizează un proiect cultural-educativ adresat publicului de toate vârstele și cu diverse abilități senzoriale, organizat de Animest, cel mai mare și mai longeviv festival dedicat filmului de animație din România;
- Asociația IOTA - propune un proiect de intervenție artistică și formare profesională care propune consolidarea unei direcții emergente în cultura românească: clovneria terapeutică și crearea unui model replicabil în comunități vulnerabile – în special în spitalele publice;
- Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual – își propune creșterea participării persoanelor cu dizabilități severe din comunitatea orașului Voluntari la viața culturală a regiunii București-Ilfov;
- Fundația EuroEd – urmărește creșterea accesului la viața culturală pentru vârstnicii instituționalizați;
- Asociația Spune Da Vieții – dezvoltă un program de creștere a accesului la educație pentru copiii cu tulburări din spectrul autist sau cu cerințe educaționale speciale, adesea invizibili în sistemul educațional românesc;
- Asociația Proiect 2 - un program inovator de dezvoltare emoțională prin teatru pentru copiii din localități fără acces la cultură, din școli la risc și din zone semnificativ defavorizate din regiunea Cluj;
- Asociația CED România - Centrul de Excelență prin Diversitate – dezvoltă un concept de expoziție tactilă care aduce în atenția publicului nevăzător, în principal, operele lui Constantin Brâncuși din România;
- Asociația ANAIS – urmărește crearea unui spațiu intercultural de sprijin, exprimare și reconectare pentru femei și fete vulnerabile, victime ale violenței domestice;
- Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară - oferă servicii integrate și măsuri de intervenție imediată pentru femei și copii victime ale violenței domestice din 40 de comunități locale din zona Iași și Vaslui;
- Fundația Special Olympics în România (FSOR) - urmărește creșterea gradului de educare prin sport a persoanelor cu dizabilități intelectuale instituționalizate;
- Propark Fundația pentru Arii Protejate - oferă acces la educație pentru copiii din comunele defavorizate din vecinătatea ariilor protejate, comunități rurale izolate unde copiii au acces limitat la resurse educaționale moderne;
- Asociația All Grow - intervenție educațională în comunități rurale din județele Bacău, Galați, Neamț, Vaslui și Vrancea, unde elevii învață în clase simultane și se confruntă cu un acces redus la resurse și oportunități educaționale (în România, peste 100.000 de elevi studiază în astfel de condiții);
- Asociația Club Sportiv Nautic Titanii - urmărește eliminarea barierelor de mobilitate care limitează accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile sportive și la incluziune, prin promovarea sportului adaptat;
- Asociația Climato Sfera – dezvoltă un modul mobil, scalabil și adaptabil potrivit pentru școli, evenimente sau spații publice; un tip de abordare care nu a mai fost implementat până acum în România într-un format educativ;
- Asociația Club Sportiv Climb Again – oferă sprijin pentru 30 de copii și tineri cu dizabilități de vedere din București, Buzău și Iași, prin folosirea escaladei ca instrument de învățare și dezvoltare;
- Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași - urmărește dezvoltarea unui program integrat de intervenție educațională și ocupațională destinat adolescenților și adulților cu tulburări din spectrul autist (TSA) sever, care nu pot fi integrați pe piața muncii;
- Asociația Go-Ahead – dezvoltă un program integrat pentru elevi din zone cu rată ridicată de abandon școlar, din liceele tehnologice;
- Asociația FDP Protagoniști în Educație - urmărește reducerea abandonului școlar pentru copiii „nevăzuți” din medii vulnerabile, prin sport și educație;
- Asociația The Da Vinci System – oferă acces la știință și promovarea ei în rândul copiilor; schimbare a mentalității rigide că știința nu e pentru toți sau că ține de un talent aparte;
- Asociația Innovation Education Lab-AFH - urmărește reducerea riscului de abandon școlar și creșterea mobilității educaționale și sociale în rândul tinerilor din comunități vulnerabile din județul Brașov;
- Asociația Lindenfeld (Ajungem MARI) – proiect de reducere a decalajului educațional și oportunități educaționale valoroase și mobilitate acolo unde ea lipsește, pentru copiii instituționalizați, având în vedere că 1 din 3 copii își petrece 90% din viaţă în sistemul de protecţie;
- Fundația Noi Orizonturi (FNO) - Clubul Familiei, o inițiativă de inovație socială care facilitează mobilitatea socială timpurie, oferind părinților din comunități vulnerabile acces la resurse educaționale esențiale. Una dintre cele mai frecvente, dar insuficient tratate cauze ale inegalității educaționale: implicarea redusă a părinților în educația timpurie;
- Asociația Școala Încrederii – urmărește reconstruirea încrederii în comunitățile școlare, dezvoltarea inteligenței emoționale a cadrelor didactice, crearea unui mediu sigur pentru toți actorii implicați în educație, în comunități profund izolate, atât geografic, cât și social;
- Asociația Cartea Daliei – dezvoltă un program de antreprenoriat digital pentru tinerii din medii dezavantajate, un instrument pentru a-și construi viitorul acasă;
- Fundația Te Aud România – urmărește transformarea sportului într-un instrument esențial de dezvoltare personală, incluziune socială și coeziune comunitară, în condițiile în care, în România, participarea copiilor și adolescenților la activități sportive extracurriculare este semnificativ sub media europeană;
- Asociația Ferentari - teatrul ca instrument de învățare și coeziune pentru copiii care nu pot să scrie și să citească și/sau sunt în situații de repetenție sau în pragul abandonului școlar;
- Asociația The Story of Autism - crearea de spații pentru educație remedială în orice școală din țară, pentru copiii cu cerințe educaționale speciale;
- Asociația Pacienților cu Afecțiuni Neurodegenerative – oferă mobilitate educațională pentru 100 de persoane cu scleroză multiplă, printr-un model educațional incluziv, scalabil, în care persoanele cu SM pot deveni elevi, facilitatori, creatori de conținut și membri activi ai comunității;
- Asociația Eliberare - urmărește reintegrarea socială și profesională a victimelor traficului de persoane, după ieșirea din rețelele de exploatare, în condițiile în care în România, integrarea profesională a supraviețuitorilor traficului de persoane lipsește aproape complet, din cauza multiplelor bariere;
- Asociația Autism Voice - o intervenție integrată și scalabilă, „Work Aid Kit – Mobilitate pentru Integrare” pentru persoanele neurodivergente (autism, ADHD, dislexie, tulburări obsesiv-compulsive, s.a.), cu scopul integrării pe piața muncii;
- Fundația Leaders - intervenție clară și replicabilă pentru creșterea accesului la consiliere vocațională a elevilor de liceu care își caută direcția profesională, în centre urbane secundare, unde infrastructura educațională este adesea subdimensionată;
- Asociația Proiect Voiajor - Jobs4All, proiect dedicat eliminării barierelor în calea mobilității fizice și sociale pentru persoanele cu dizabilități din România și crearea unui model integrat de intervenție, care să adreseze simultan nevoile persoanelor cu dizabilități și provocările întâmpinate de angajatori;
- Asociația Civic Arieș – construcția unui set de instrumente de orientare în carieră unic în România, folosind Turda și Câmpia Turzii ca laboratoare vii, pentru combaterea crizei naționale a potențialului uman risipit;
- Asociația Pentru Sprijinirea Femeii Însărcinate și a Familiei (Centrele Roua) – „ReSTART pentru MAME”, sprijin pentru 50 de mame aflate în reconversie profesională, timp de un an;
- Asociația Junior Achievement of România - răspunde problemei mobilității educaționale și profesionale reduse a elevilor din mediul rural și urban (Argeș, Dâmbovița, Prahova și Buzău), cu accent pe tranziția dificilă de la gimnaziu către liceu sau înspre rute tehnice relevante pentru piața muncii.