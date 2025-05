Lanțul românesc de cafenele 5 to go intră în comerțul din Bulgaria printr-un parteneriat cu o mare rețea de magazine

Lanțul românesc de cafenele 5 to go anunță marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, un parteneriat cu un mare lanț de magazine din Bulgaria.

5 to go spune că accesează comerțul din Bulgari, printr-un parteneriat cu Minimart, lanț de magazine de proximitate care dispune în acest moment de aproximativ 200 de puncte de vânzare.

Lanțul românesc de cafenele susține că parteneriatul „contribuie la creșterea notorietății și dezvoltarea portofoliului internațional 5 to go, facilitând accesul consumatorilor din regiune la produsele brandului din gama de comerț”.

„Accesarea pieței de retail din Bulgaria prin parteneriatul cu Minimart deschide un nou capitol în strategia de extindere regională 5 to go și consolidează poziționarea brandului în Europa de Sud-Est. Vizăm o evoluție semnificativă a segmentului retail în următorii ani, atât intern, cât și extern, mizând pe avantajul unuiportofoliu de produse variat, care a ajuns rapid în topul preferințelor consumatorilor din România și care, totodată, corespunde tiparelor de consum din Bulgaria și specificului Minimart”, a declarat Dumitru Iliescu, managing director retail 5 to go.

Noul parteneriat marchează lansarea în Bulgaria a 20 de produse 5 to go, destinate consumului pentru acasă.

„Încă de la lansarea Minimart, ne-am propus să fim aproape de clienții noștri, venind în întâmpinarea lor cu un mix de produse speciale, atent selectate, care să le ofere cel mai bun raport calitate-preț și o experiență satisfăcătoare de consum. Oferta 5 to go îndeplinește toate aceste criterii, este extrem de versatilă și completează excelent portofoliul nostru actual. Plănuim o creștere semnificativă a rețelei Minimart pe piața din Bulgaria, astfel încât să devenim cel mai extins lanț de magazine de proximitate la nivel regional, iar compatibilitatea strategică cu 5 to go susține obiectivele noastre comune”, completează CEO Minimart, Dragiya N. Dragiev.

5 to go operează deja două cafenele în Bulgaria, la Ruse, și va lansa în perioada următoare conceptul de franciză pe această piață, pentru a facilita atingerea targetului curajos de 150 de cafenele deschise în decurs de câțiva ani.

5 to go, fondat în 2015, a depășit în prezent pragul de 600 de unități deschise, fiind unul dintre cele mai mari lanțuri de cafenele din Europa de Est. În 2024, fondatorii 5 to go, Radu Savopol și Lucian Bădilă, au anunțat oficial că au vândut pachetul majoritar de acțiuni către două fonduri de investiții: Invenio și Accession Capital Partners (ACP).

