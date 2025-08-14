Escrocherii cu presupuse grupuri pentru investiții în crypto, pe WhatsApp și Telegram (avertisment)

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează cu privire la o schemă de înșelăciune complexă, desfășurată prin intermediul aplicațiilor de mesagerie WhatsApp și Telegram, precum și prin alte platforme sociale.

Schema frauduloasă se bazează pe crearea unor grupuri cu caracter educațional și investițional, aparent active, pe platforme ca WhatsApp sau Telegram, unde activitatea este simulată prin utilizarea de boți.

În cadrul grupurilor, indivizi care se prezintă drept „mentori”, „antrenori”, „profesori” sau „consilieri în investiții crypto” oferă semnale de tranzacționare și promit câștiguri garantate, încurajând membrii să investească sume inițiale relativ mici.

Mai apoi, participanții din grup sunt încurajați să atragă membri noi dintre apropiați (prieteni, familie sau colegi), fiind recompensați pentru fiecare persoană adusă. Grupurile includ adesea clasamente fictive și premii iluzorii, menite să stimuleze implicarea și să creeze aparența unei comunități de succes.

Persoanele incluse sunt învățate să cumpere criptomonede și să le transfere într-un așa zis „cont de tranzacționare”. În cadrul platformei respective sunt afișate tranzacții aparent profitabile, concepute în mod deliberat pentru a crea impresia de legitimitate și pentru a câștiga încrederea victimei, determinând-o astfel să efectueze transferuri de sume din ce în ce mai mari.

În momentul în care se solicită retragerea fondurilor, victimele sunt constrânse să achite diverse taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite inexistente care, în realitate, nu conduc niciodată la restituirea sumelor investite.

ASF recomandă întreruperea imediată a comunicării cu persoanele implicate și refuzul oricărei solicitări de plată sau plăți suplimentare.

Alte recomandări ale ASF: