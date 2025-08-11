CASS și Declarația unică: Explicații ANAF privind modificările ce au intrat în vigoare de la 1 august 2025

De la 1 august 2025 au fost adoptate o serie de măsuri fiscal-bugetare, prin Legea nr. 141/2025, inclusiv în ceea ce privește asigurările sociale de sănătate (CASS), iar acum ANAF Cluj-Napoca a venit cu precizări privind noile prevederi.

Fiscul le reamintește contribuabililor că, începând cu 1 august 2025 nu se mai regăsesc în categoria persoanelor exceptate de la plata CASS:

soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate;

persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr.51/1993 precum și prin alte legi speciale, care sunt menționate la art.154, alin.(1) lit.d) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completarile ulterioare;

persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturi băneşti;

persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit prevederilor art. 2 şi art. 31 din O.U.G. nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi;

persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti;

personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa Secretariatului de Stat pentru Culte.

Amintim că ANAF a publicat formularul 212, Declarația Unică 2025, în format PDF „inteligent”, pentru depunere online, fiind actualizat la data de 1 august, conform modificărilor fiscale care vizează contribuțiile de asigurări sociale pentru persoanele coasigurate.

Declarația Unică 2025 a fost modificată de ANAF după ce legea 141/2025 (pachetul fiscal 1) a anulat, de la 1 august 2025, exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru persoanele aflate în întreținerea unei persoane asigurate, respectiv soţul/soţia şi părinţii fără venituri proprii.

Astfel, conform ANAF Cluj, în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la Capitolul II a fost introdusă Secțiunea 2 - Date privind CASS datorată de către persoanele fizice pentru persoanele aflate în întreținere.

Formularul se completează pentru una sau mai multe persoane aflate în întreținerea contribuabilului, respectiv soțul, soția și părinții fără venituri proprii.

Pot opta pentru asigurarea persoanelor aflate în întreținere la sistemul public de sănătate, persoanele fizice care realizează venituri din:

Salarii și asimilate salariilor;

Pensii;

Activități independente;

Drepturi de proprietate intelectuale;

Asocierea cu o persoană juridică;

Contribuabil potrivit titlului II sau titlului III din Codul Fiscal;

Cedarea folosinței bunurilor;

Activități agricole;

Silvicultură și piscicultură;

Investiții;

Venituri din alte surse.

Indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din OUG nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aferente concediilor medicale pentru codurile de indemnizaţie 01, 07 şi 10, indemnizaţii de şomaj acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, indemnizaţii lunare acordate potrivit art. 50 alin. (1) din Legea nr. 273/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv potrivit art. 2 alin. (1) şi art. 31 alin. (2) din OUG nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul de incluziune şi ajutorul pentru familia cu copii acordate potrivit Legii nr. 196/2016, cu modificările şi completările ulterioare, drepturi băneşti acordate potrivit actelor normative prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f^9). din Codul Fiscal.

Pentru anul 2025, în situația de mai sus, CASS datorată se determină prin aplicarea cotei de 10% la valoarea a 6 salarii minime brute pe țară în vigoare la 1 ianuarie 2025 (6 X 4.050 lei), rezultând un CASS de plată de 2.430 lei.

Persoanele fizice aflate în întreținere, dobândesc calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate de la data depunerii Declaraţiei unice, iar calitatea de asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declaraţiei unice.

Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru fiecare persoană pentru care se exercită opţiunea, în sumă de 2.430 lei în anul 2025, se efectuează în două tranşe, astfel:

a) 25% din CASS datorată, la data depunerii declaraţiei unice prin care se exercită opţiunea;

b) 75% din CASS datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

Calitatea de asigurat pentru soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate, încetează la data de 1 septembrie 2025, dacă nu obţin până la această dată calitatea de asigurat în condițiile prevăzute la art. 182^1 din Codul Fiscal.

De asemenea, persoanele fizice care nu realizează venituri și nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata CASS, pot opta pentru asigurarea la sistemul public de sănătate în cursul anului 2025, prin completarea Capitolului II, Secțiunea 1 din Declarația unică.

CASS datorată este în sumă de 2.430 de lei, iar modalitatea de plată a CASS se efectuează în două tranșe de 25% la data depunerii declaraţiei unice și 75% până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.