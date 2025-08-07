Chirii în București: ce prețuri cer proprietarii de apartamente, în medie (Storia)

România a înregistrat cea mai mare creștere a chiriilor din Uniunea Europeană în iunie 2025 comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat, analizate de Storia. Platforma de anunțuri imobiliare a trecut în revistă prețurile medii pe care le cer proprietarii de apartamente potențialilor chiriași, în București, Cluj, Timișoara, Iași și alte orașe.

Mai exact, chiriile au crescut în România cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.

În iulie 2025, prețurile chiriilor s-au menținut relativ stabile comparativ cu iunie 2025, însă au înregistrat o creștere medie de 5% față de iulie 2024, pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere, conform analizei Storia.

Cele mai ridicate prețuri medii se regăsesc în București, în special în Sectorul 1 (750 euro) și Sectorul 2 (675 euro), conform prețurilor medii din anunțurile publicate pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. La polul opus, cele mai accesibile chirii sunt în Arad (360 euro) și Timișoara (420 euro).

„În luna iulie am înregistrat o creștere de 27% în numărul de contactări pentru apartamentele de închiriat, comparativ cu luna anterioară. Ne apropiem de perioada în care, în mod tradițional, se intensifică cererea pe piața chiriilor, iar începutul lunii august confirmă această tendință comparând cu anul anterior. Dinamica mai bună observată pe segmentul chiriilor, comparativ cu cel al vânzărilor, poate fi pusă pe seama recentelor schimbări fiscale cu privire la majorarea TVA-ului pentru locuințele noi, care ar putea determina o parte dintre potențialii cumpărători să amâne achiziția și să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în RO).

În București, prețurile medii ale chiriilor s-au menținut relativ constante de la o lună la alta, însă, raportat la aceeași perioadă a anului trecut, diferențele sunt semnificative. Cea mai mare creștere procentuală a fost înregistrată la apartamentele cu trei camere din Sectorul 2, unde chiria medie a crescut cu 19%, de la 750 la 895 de euro. În cazul garsonierelor, s-au observat creșteri de 14% în Sectoarele 3 și 6.

Așa cum se întâmplă frecvent în Capitală, prețurile variază semnificativ în funcție de sector și de tipul locuinței. La garsoniere, cele mai mari chirii medii sunt în Sectorul 1 (450 de euro), urmat de Sectorul 6, unde chiria media este de 400 de euro pe lună. Cele mai accesibile garsoniere se găsesc în Sectorul 5 (350 de euro) și Sectorul 2 (360 de euro).

Pentru apartamentele cu două camere, cele mai ridicate valori se înregistrează în Sectorul 1, cu o medie de 670 de euro, urmat de Sectorul 2 (620 euro) și Sectorul 5 (593 euro). Cele mai scăzute prețuri apar în Sectorul 4, unde chiria medie pentru două camere este de 500 de euro.

În cazul apartamentelor cu trei camere, cea mai mare chirie medie este în Sectorul 1 (1.100 de euro), în scădere cu 8% față de luna precedentă, urmat de Sectorul 2, unde se atinge o medie de 895 de euro. În celelalte sectoare, prețurile rămân sub pragul de 700 de euro, cu cele mai mici valori în Sectoarele 4 și 6, unde media este de 600 de euro.

Prețurile medii ale chiriilor în orașele mari din țară (iulie 2025 vs. 2024)

La nivel general, datele din luna iulie confirmă tendința de creștere moderată a chiriilor în marile orașe, în special pentru apartamentele cu două și trei camere.

Cele mai mari scumpiri ale lunii s-au înregistrat la garsonierele din Timișoara (+14%) și Oradea (+12%), în timp ce Cluj-Napoca se menține în topul celor mai scumpe piețe, cu chirii medii de 599 de euro pentru două camere și 730 de euro pentru trei camere.

În contrast, orașe precum Brașov sau Sibiu au avut evoluții mai temperate, iar în Constanța s-au observat chiar ușoare scăderi în cazul garsonierelor. Aceste variații reflectă dinamica specifică fiecărei piețe locale, influențată atât de cerere, cât și de proximitatea de centre universitare sau atracții turistice.

Prețurile medii ale chiriilor în principalele orașe din România (în afară de București):