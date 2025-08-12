Noi inspecții la distribuitori români de semințe. Consiliul Concurenței vizează o posibilă înțelegere pe piața semințelor

Consiliul Concurenței informează, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că a efectuat noi inspecții în cadrul unei investigații privind o posibilă înțelegere pe piața producției și comercializării semințelor de cultură și pe piața produselor pentru protecția culturilor din România.

Companiile inspectate sunt: Agrii Romania S.R.L., Agro-Est Muntenia S.R.L., Alcedo S.R.L., Ameropa Grains S.A., Biochem S.R.L., Chemark ROM S.R.L., Kwizda Agro Romania S.R.L., Moldova Farming S.R.L., Plantagro-Com S.R.L.

Autoritatea de concurență reamintește de o altă investigație în derulare ce vizează o posibilă înțelegere de fixare a prețului de vânzare în cadrul politicilor comerciale implementate de către Pioneer Hi-Bred România SRL, DuPont România SRL (actuala Corteva Crop Solutions ROM), Syngenta Agro SRL, Monsanto România SRL și Maisadour Semences România SRL, furnizori de semințe de cultură și produse de protecție a plantelor, cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution SA.

Totodată, investigația viza și o posibilă înțelegere de restricționare a vânzărilor de către Maisadour Semences România cel puțin în relația cu distribuitorul Agricover Distribution.

În cadrul analizei efectuate în cadrul investigației, Consiliul Concurenței a identificat indicii privind implicarea și a altor distribuitori în posibila practică anticoncurențială. Ca urmare, investigația fost extinsă și asupra acestor companii, informează autoritatea.

Inspecţiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel Bucureşti şi sunt justificate de necesitatea obţinerii tuturor informaţiilor şi documentelor necesare clarificării posibilelor practici anticoncurenţiale analizate. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunţare în ceea ce priveşte vinovăţia companiilor.

Consiliul Concurenței mai reamintește că legea concurenței interzice orice înţelegeri între companii şi practici concertate care împiedică concurenţa pe piaţa românească, în special cele care stabilesc prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții de tranzacționare.