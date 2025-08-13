David Popovici devine ambasador al brandului Porsche România

David Popovici, campion olimpic, mondial și european la înot, devine primul ambasador al brandului de mașini Porsche din România.

Reprezentanța din România a Porsche a anunțat că David Popovici a fost numit „Friend of the Brand”.

„Suntem încântați să îi urăm bun venit lui David Popovici, primul Friend of the Brand din România”, a spus Alin Tapalagă, CEO Porsche Inter Auto România, importatorul oficial Porsche. „Realizările remarcabile și personalitatea puternică, care inspiră, l-au transformat pe David Popovici într-unul dintre cei mai admirați sportivi ai planetei. Faptul că David își urmează visurile pe plan profesional și face acest lucru în timp ce alege să conducă o mașină Porsche întărește legătura sa naturală cu marca, atât în calitate de client, cât și de ambasador la nivel național”.

David Popovici este singurul sportiv din lume care a reușit să câștige de două ori medalia de aur atât în proba de 100 m liber, cât și în cea de 200 m liber, la Campionatele Mondiale de natație, în 2022 si 2025.

Deținător al recordului european la 100 m liber și al recordului mondial la juniori la probele de 100 m liber, 200 m liber și 100 m liber în bazin scurt, David este în același timp, și cvadruplu campion european, cucerind câte două titluri, în 2022 și 2024.

Sportivul va contribui la inițiativele Porsche din sport și din alte domenii, explică producătorul de mașini.

„În apă totul este despre viteză, precizie și control - exact valorile pe care le regăsesc la Porsche, un brand care a transformat performanța în artă. În copilărie aveam postere cu diverse modele de 911 pe pereții din cameră, iar acum mă bucur că drumurile noastre se întâlnesc oficial. De data aceasta nu mai trebuie să privesc de la distanță, ci sunt gata să fac parte din poveste”, a spus David Popovici.

Sursă foto: Porsche România

Directorul general Porsche România spune că, prin parteneriatul cu David Popovici, „se închide un cerc”.

„În urmă cu un deceniu, recunoscându-i potențialul extraordinar, i-am acordat o bursă care să-l sprijine în dezvoltarea sa. De atunci, i-am urmărit cu mândrie progresul remarcabil și am trăit bucuria victoriilor sale, la fel ca milioane de români. Nu pot decât să fiu recunoscător că un performer atât de puternic a ales Porsche - și că Porsche l-a ales pe el”, a adăugat Brent Valmar, CEO al Porsche România.

David Popovici a făcut istorie după ce a devenit primul campion olimpic al României la natație, la masculin. La Jocurile Olimpice de la Paris, David a obținut medalia de aur în proba de 200m liber și medalia de bronz în cea de 100m liber. În iulie 2025, David a câștigat două medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Singapore, devenind singurul sportiv din istorie care reușește de două ori dubla, în probele de 100 m liber și 200 m liber la Campionatul Mondial.