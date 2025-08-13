Apple, răspuns la acuzațiile lui Elon Musk, de favorizare a ChatGPT față de alte aplicații de inteligență artificială

Apple a răspuns acuzațiilor făcute de miliardarul Elon Musk, cum că „robotul” ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok, potrivit BBC.

„Prezentăm mii de aplicații prin topuri, recomandări algoritmice și liste selectate de experți folosind criterii obiective”, a scris gigantul american într-un punct de vedere adresat sursei citate.

Într-o postare pe X, Musk a vizat din nou Apple, întrebând firma de ce nu ar promova platforma socială cunoscută anterior ca Twitter, sau aplicația de inteligență artificială Grok, în secțiunea „Must Have” din App Store.

Hey @Apple App Store, why do you refuse to put either 𝕏 or Grok in your “Must Have” section when 𝕏 is the #1 news app in the world and Grok is #5 among all apps?



Are you playing politics? What gives? Inquiring minds want to know. https://t.co/3wenLZGtwG — Elon Musk (@elonmusk) August 11, 2025

„X este aplicația de știri #1 din lume și Grok este #5 printre toate aplicațiile”, a scris miliardarul.

Amintim că Elon Musk a amenințat compania Apple, susținând că încalcă legislaţia antitrust când favorizează produsele de inteligenţă artificială dezvoltate de OpenAI în căutările din App Store.

Cu toate acestea, în ultima vreme, Grok a progresat spectaculos în căutările din App Store. Acesta a urcat de pe locul 60 pe locul 29 la general după lansarea Grok 4 şi Grok Imagine.

De cealaltă parte, ChatGPT este deja de mai mulţi ani pe prima poziţie sau în preajma acesteia în clasamentele magazinelor de aplicaţii.

OpenAI şi Apple au un parteneriat, prin care ChatGPT este integrat pe iPhone şi alte dispozitive pentru a realiza diverse sarcini. Musk lasă să se înţeleagă că datorită parteneriatului dintre cele două companii ChatGPT este avantajat în faţa altor aplicaţii AI.