„Am decis să părăsesc GitHub pentru a deveni din nou fondator.” Directorul general al platformei pentru dezvoltatori va demisiona la finalul anului 2025

CEO-ul GitHub, Thomas Domke, a anunțat că va demisiona din funcție la sfârșitul anului 2025 pentru a deveni „din nou fondator”.

Anunțul a fost făcut de el într-o notă adresată angajaților companiei și publicată pe blogul oficial GitHub. Domke spune că „rădăcinile de startup” l-au făcut să vrea să părăsească GitHub pentru a deschide un nou startup.

„GitHub și echipa sa de conducere își vor continua misiunea ca parte a organizației CoreAI a Microsoft, cu mai multe detalii împărtășite în curând. Voi rămâne până la sfârșitul anului 2025 pentru a ajuta la ghidarea tranziției și plec cu un sentiment profund de mândrie pentru tot ceea ce am construit ca organizație la distanță răspândită în întreaga lume” – Thomas Domke.

Înainte de a deveni CEO, Dohmke a ajutat la conducerea instrumentelor de dezvoltare mobilă la Microsoft și a lucrat la achiziția GitHub alături de fostul CEO Nat Friedman, conform Reuters.

Microsoft a cumpărat GitHub într-o tranzacție de 7,5 miliarde de dolari în 2018, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Platforma are acum peste 1 miliard de depozite și peste 150 milioane de dezvoltatori, iar proiectele de inteligență artificială s-au dublat în ultimul an, a scris Domke.

„Astăzi, GitHub Copilot este liderul celei mai de succes și înfloritoare piețe din era AI, cu peste 20 de milioane de utilizatori și în creștere. Am făcut acest lucru inovând înaintea curbei și arătând curaj și determinare atunci când suntem provocați de perturbatorii din spațiul nostru. Doar în ultimul an, GitHub Copilot a devenit prima soluție multi-model la Microsoft, în parteneriat cu Anthropic, Google și OpenAI. Am activat Copilot Free pentru milioane de oameni și am introdus modul agent sincron în VS Code, precum și agentul de codare asincron nativ pentru GitHub” – Thomas Domke.

Microsoft nu va înlocui direct poziția, iar conducerea GitHub va raporta acum mai multor directori ai companiei, conform Axios, citată de TechCrunch.

Thomas Domke are un doctorat în inginerie mecanică de la Universitatea din Glasgow, Marea Britanie și a lucrat la startup-ul pentru dezvoltatori HockeyApp, cumpărat de Microsoft în anul 2014, potrivit LinkedIn.