București: Miliardarul israelian Teddy Sagi a vândut clădirea istorică de birouri Dionisie Lupu

Grupul Smartown, deținut indirect de miliardarul israelian Teddy Sagi, a vândut oficial clădirea istorică de birouri Dionisie Lupu din Capitală, una dintre cele mai valoroase proprietăți comerciale din portofoliul său din România, potrivit Profit.ro.

Clădirea situată pe strada Dionisie Lupu 70-72, în apropierea Pieţei Lahovari şi a Bulevardului Magheru, are o suprafaţă totală de 2.470 de metri pătraţi distribuiţi pe patru niveluri şi este închiriată integral, conform ZF.

Clădirea construită în 1866 a trecut printr-un proces de consolidare structurală și renovare în perioada 2013 - 2014, fiind păstrate elementele arhitecturale originale. Clădirea este formată din două corpuri de birouri interconectate.

Randamentul de 8,2% la care s-a realizat tranzacţia se situează peste media pieţei pentru clădirile de birouri prime din Bucureşti, care oscilează între 7% şi 7,5%, potrivit datelor ZF.

Profit.ro mai arată că grupul de investiții al miliardarului Teddy Sagi a mai vândut o clădire din România recent: Polonă 68 Business Center din centrul Bucureștiului. Aceasta fusese cumpărată cu 17 milioane EUR în 2017 de la omul de afaceri grec Anastasios Gkotsis.