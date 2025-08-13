Omul de afaceri Horia Cardoș cumpără cu 750.000 EUR un teren lângă Mihăilești, să construiască ferme avicole

Grupul antreprenorial româneasc Agroland, controlat de omul de afaceri Horia Cardoș (foto), anunță miercuri că achiziționează un teren cu o suprafață de 21 de hectare lângă Mihăilești, pe care vrea să construiască noi ferme avicole.

Valoarea tranzacției se ridică la 785.000 euro, din care 20% (157.000 euro) reprezintă fonduri proprii ale companiei, în timp ce 80% (628.000 euro) provin din accesarea unei facilități de credit de investiții pe o perioadă de șapte ani.

Grupul Agroland anunță că achiziționează terenul pentru dezvoltarea diviziei Agroland Food.

Pe acest teren, compania va construi noi ferme avicole, „care vor contribui la creșterea capacității de producție a ouălor de consum a platformei de la Mihăilești”.

Acestea vor utiliza stația de sortare și ambalare a ouălor finalizată în prima parte a acestui an. Construcția noilor ferme va începe în următoarele 4-5 luni, după emiterea tuturor autorizațiilor necesare.

Proiectul va fi derulat în mai multe etape, construcția integrală urmând să fie finalizată într-un interval de 18-24 de luni.

Grupul Agroland este deținut în proporție de 68,3% de omul de afaceri timișorean Horia Cardoș, în vârstă de 57 de ani. Într-un interviu video pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe, antreprenorul a declarat că „România a avut o evoluție fantastică” în cei 35 de ani de la căderea regimului comunist, în condițiile în care „noi am pornit mult mai de jos” decât Cehia sau Polonia

El a oferit și sfaturi, din experiența sa de 35 de ani de business, pentru tinerii noștri, care aleg calea antreprenoriatului.

„Tot timpul avem tendința, marea majoritate dintre noi, să ne plângem c-o ducem greu, că sunt taxele mari, că guvernul face sau nu face. Eu zic că România a avut o evoluție fantastică. Sigur, nu cum ne-am fi dorit, nu cum a evoluat Cehia, de exemplu, nu cum a evoluat Polonia. Dar noi am pornit mult mai de jos. Noi am pornit fără elite. 370.000 de oameni au fost suprimați în închisori și la Canal, elita României. Noi am venit de nicăieri. Noi, ca antreprenori, n-am avut de unde să învățăm”, a spus Horia Cardoș, pentru StartupCafe.ro.

Horia Cardoș a fondat, în urmă cu 28 de ani, grupul Agroland, care are afaceri în 3 domenii: comerț cu inputuri agricole și hrană pentru animale de companie, agricultură și producția alimentară. În prezent, are 250 de magazine, direct și în parteneriat cu antreprenori francizați, În 2020, a cumpărat fermele de păsări Avicola de la Mihăilești, județul Giurgiu, care au ajuns acum la 300.000 de găini ouătoare, producția ajungând în supermarketurile din România, dar și în Belgia, Germania, Franța și Olanda.

---

