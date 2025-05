L-am întrebat pe investitorul Marius Ghenea la ce se așteaptă în funcție de rezultatul alegerilor prezidențiale

În diaspora, turul 2 al alegerilor prezidențiale este în desfășurare, iar pe teritoriul României se votează duminică, 18 mai 2025. Ce urmează de luni încolo pentru antreprenorii din România, mai ales pentru cei cu startup-uri și firme mici și mijlocii? Asta l-am întrebat pe antreprenorul și investitorul român Marius Ghenea, șeful fondului de investiții Catalyst România, care dispune de un capital de până la 50 de milioane EUR, din care face investiții de câte 1-3 milioane EUR în startup-uri IT românești:

StartupCafe.ro: La ce ne putem aștepta de la un președinte Simion și, respectiv, de la un președinte Nicușor Dan, având în vedere atribuțiile și puterile președintelui în România?

Marius Ghenea: Pare clar, ținând cont și de declarațiile făcute în campanie, dar și de situația politică actuală din România, că în condițiile în care Simion ar deveni Președintele României, ar urma o perioadă lungă de instabilitate continuată, cu dificultăți în a agrega un arc guvernamental majoritar și responsabil. În schimb, în varianta preferabilă în care ar câștiga Nicușor Dan, am încredere că stabilitatea politică ar putea fi reinstaurată relativ rapid, ceea ce este esențial pentru România inclusiv din punct de vedere economic, nu doar social sau politic, deoarece depindem masiv de menținerea absorbției fondurilor europene și de măsuri care să limiteze deficitul bugetar foarte mare, pentru că altfel România poate intra pe o traiectorie către incapacitate de plată, inflație galopantă și pierderea controlului asupra monedei naționale.

StartupCafe.ro: Ca investitor în startup-uri și IMM-uri românești, cum priviți actuala situație politică și economică de la noi?

Marius Ghenea: Cu mare îngrijorare, evident. IMM-urile din România - inclusiv zecile de companii de tip IMM în care investim noi- sunt generatoare de noi locuri de muncă și de prosperitate pentru comunitățile în care își desfășoară activitatea. Fără ele, sângele economiei încetează să circule, iar în condițiile unei instabilități continuate după alegeri, aceste companii mici și medii vor fi cele mai puternic afectate, multe ar trebui să își schimbe strategiile de la cele orientate pe creștere, expansiune, angajare de personal suplimentar către strategii de tăiere a costurilor, disponibilizări de personal și anularea planurilor de creștere și expansiune.

StartupCafe.ro: Cum ați perceput scena investițiilor în startup-uri, în România, în perioada aceasta de 5-6 luni, de după alegerile prezidențiale anulate?

Marius Ghenea: Cred că ultimele luni, cel puțin până la primul tur reluat la începutul lunii mai al alegerilor prezidențiale, România a demonstrat într-o măsură semnificativă că are o democrație funcțională și structuri legislative, executive și judiciare care funcționează și ele, deci că, în esență, suntem cu adevărat parte din Uniunea Europeană, inclusiv din perspectiva întăririi democrației și a statului de drept. Și asta în condițiile în care am avut un interimat la Președinție, care, în general, înseamnă o instabilitate politică ridicată și prezintă probleme de credibilitate în ochii partenerilor externi, atât pe axa Uniunii Europene, cât și pe cea Nord-Atlantică. Dar trebuie să recunoaștem că Ilie Bolojan a avut și are o prestație excelentă, jos pălăria! Dacă am putea promova mai multe astfel de persoane competente, integre și cu experiență în viața politică și administrativă a României, am putea avansa chiar și mai mult în următorii ani. Iar în aceste condiții, nu am văzut o deteriorare a ecosistemului românesc de startupuri și de investiții în startupuri, putem spune că până de curând, totul a continuat pe principiul business-as-usual.

Însă trebuie spus că, după primul tur de pe 4 mai, demisia Guvernului României a creat o spirală a instabilității, cu ambele poziții executive de top în România fiind asigurate acum de un interimat, atât ca Președinte, cât și ca Premier. Personal, cred că în această situație, politicienii noștri – cel puțin unii dintre ei – arată că, de fapt, nu apără interesul național, ci își apără propriile interese sau au disputele lor personale, care rezultă în probleme mari pentru România. Această instabilitate nu poate continua mai mult de câteva săptămâni, altfel riscăm ca tot progresul de țară realizat de România, această cea mai performantă țară din Noua Europă în ceea ce privește convergența către UE din toate punctele de vedere (economic, politic, ca stat de drept, ca integrare deplină, inclusiv intrarea în Schengen), toate aceste realizări extraordinare ale României ar putea fi anulate de o decizie irațională și bazată pe răzbunare a electoratului, ceea ce sperăm să nu se întâmple. Iar acest lucru ar avea un impact aproape imediat și în ecosistemul de startup-uri, care vor vedea că posibilitățile de finanțare pentru creștere se reduc semnificativ sau dispar, pur și simplu, iar efectele nu vor fi doar la startupuri, ci în toată economia națională. Sperăm ca în aceste condiții, românii să fie, măcar în al doisprezecelea ceas, raționali: nu vrem să votăm cu bătăușul clasei, vrem să votăm, în mod rațional, cu premiantul clasei. Nu vrem să votăm cu cel din ultima bancă, vrem să votăm cu cel din prima bancă!

StartupCafe.ro: Care sunt atuurile și care sunt provocările pe care le afișează România în fața investitorilor?

Marius Ghenea: Atuurile României sunt clare: avem din belșug resurse de toate felurile, atât cele naturale, cât și resurse umane valoroase, avem o poziție strategică în Europa și la nivel global (atât geografic, cât și geopolitic), iar dacă ne uităm la ritmurile de creștere ale PIB-ului și, în general, ale României la toate nivelurile de la intrarea în Uniunea Europeană, putem trasa o linie, un trend pentru următorii ani care ar putea arăta cel puțin la fel de bine, ca și creștere continuată. Iar provocările sunt legate de anumite aspecte obiective, cum ar fi instabilitatea politică actuală și riscurile alunecării țării noastre către izolaționism, naționalism exagerat, etatism și acțiuni împotriva proprietății private și împotriva economiei de piață, lucruri care au fost exprimate clar de Călin Georgescu și de proxy-ul electoral al acestuia, George Simion.

Pentru investitori, este foarte important să știe că, în următorii ani, România va continua să fie o țară stabilă și din ce în ce mai bine integrată în Uniunea Europeană, nu un spin în coasta Uniunii. În plus, din păcate, o provocare obiectivă, cu siguranță cea mai mare provocare pentru România în acest moment este nereușita actualei guvernări de a ține deficitul sub control și de a arăta o direcție credibilă de a aduce acest deficit înapoi în limite rezonabile, cu o convergență în câțiva ani către criteriile Maastricht, cu toate că în prezent sunt multe țări care au ieșit din acei parametri, începând cu perioada pandemiei COVID. Iar pentru a rezolva această problemă esențială a deficitului, este nevoie de o guvernare stabilă și care să ia măsurile dificile necesare: suntem conștienți în mediul de afaceri că vor urma majorări de taxe, dar dacă acestea sunt într-adevăr însoțite de o restructurare reală a cheltuielilor bugetare (iar aici avem chiar omul potrivit, care a demonstrat deja că poate face acest lucru cu succes în administrația publică) și de o reluare a absorbției mai mari a fondurilor europene, am avea cel puțin o perspectivă strategică a unei Românii echilibrate bugetar și mult mai atractive pentru investitori, atât pentru cei din România, cât și pentru investitorii străini.