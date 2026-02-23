Norofert pariază pe genetica românească: preia 60% din Expert Agribusiness și își extinde ecosistemul de agribusiness

Norofert (NRF), principalul producător de inputuri organice listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a semnat un acord pentru preluarea a 60% din Expert Agribusiness, producător de semințe cu genetică românească din Fundulea, într-o tranzacție de 100.000 de euro ce va fi achitată integral până în decembrie 2026. Prin această mutare, compania își extinde accesul la fermierii mici și mijlocii și își consolidează platforma de soluții agricole sustenabile, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Expert Agribusiness are peste 20 ani de experiență în cercetare și producția de sămânță cu genetică românească, deținând peste 17 brevete pentru porumb, floarea-soarelui, grâu și orz. Aceasta dispune de o linie modernă de condiționare, selecționare, tratare și ambalare a semințelor, precum și de o echipă dedicată cercetării și multiplicării semințelor.

Expert Agribusiness a încheiat anul 2024 cu o cifră de afaceri de 9,6 milioane lei și un profit net de 0,25 milioane lei.

„Preluarea pachetului majoritar în Expert Agribusiness marchează un pas strategic important în consolidarea Norofert ca platformă integrată de soluții agricole sustenabile pentru fermierii români. Prin integrarea geneticii românești în portofoliul nostru, completăm oferta tehnologică adresată fermierilor mici și mijlocii și creăm premisele unei colaborări pe termen lung bazate pe valoare locală și inovație. Suntem convinși că sinergia dintre capacitățile de cercetare și producție ale Expert Agribusiness și ecosistemul Norofert va genera rezultate semnificative atât pentru companie, cât și pentru agricultorii pe care îi deservim”, a declarat Vlad Popescu, președintele Consiliului de Administrație la Norofert.

Prin această achiziție, Norofert își consolidează prezența pe piața din România și își extinde portofoliul de clienți către fermierii mici și mijlocii, segment pentru care semințele cu genetică românească oferă, potrivit companiei, cele mai bune rezultate.

Expert Agribusiness contribuie la dezvoltarea Norofert și prin propria echipă de vânzări, formată din 8 persoane, ceea ce deschide o nouă piață pentru produsele Norofert și completează natural pachetele tehnologice adresate fermierilor din România și Republica Moldova.

La nivel operațional, producția loturilor semincere va fi mutată la ferma Norofert din Zimnicea, județul Teleorman, urmând ca acestea să alimenteze linia de producție din Fundulea.

Compania estimează că această reorganizare va conduce la o reducere semnificativă a costurilor cu sămânța obținută.

Ferma Zimnicea, achiziționată în 2021, are o suprafață de 1.000 ha și funcționează ca platformă de testare în câmp pentru tehnologiile și inputurile ecologice Norofert. Aici, compania dispune de sisteme de irigații prin pivoți pentru aproximativ 450 ha, cu planuri de extindere la peste 700 ha până la finalul primului trimestru din 2026, precum și de tehnologii avansate, inclusiv drone pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare și monitorizarea culturilor.

Despre Norofert

Norofert este lider al cercetării pentru agricultura regenerativă și unul dintre cei mai mari producători de inputuri din România, fondat în anul 2000 de familia Popescu.

Compania se află în plin proces de dezvoltare a capacităților de producție pentru susținerea practicilor agricole sustenabile la nivel internațional și își afirmă angajamentul față de obiectivul neutralității climatice.

Cu un portofoliu de 85 de produse, Norofert se adresează atât fermierilor din agricultura convențională, cât și celor din agricultura ecologică, inclusiv printr-o nișă de produse convenționale lichide aflate în creștere.

Listată din 2020 pe piața AeRO a Bursei de Valori București, Norofert este inclusă din octombrie 2021 în indicele BETAeRO.

De la debutul pe piața de capital, compania a atras 14 milioane lei prin majorări de capital și 18,5 milioane lei prin două emisiuni de obligațiuni corporative. Obligațiunile Norofert sunt tranzacționate pe piața AeRO a BVB sub simbolul NRF29, începând cu 27 ianuarie 2025.









