TOP mașini SH cu cel mai frecvent fraudat kilometraj în 2025 din România (studiu)

Cele mai afectate mașini second-hand vândute în România de manipularea kilometrajului au fost de la producătorii Audi, Toyota și Renault, potrivit unui studiu transmis, marți, StartupCafe.ro.

Este al șaselea an când compania de date auto carVertical desfășoară studiul pentru a afla care sunt modelele de mașini din România care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat.

Mașina din România al cărui kilometraj a fost cel mai des dat înapoi în 2025 a fost Audi A8: 20,1% dintre toate modelele Audi A8 verificate pe carVertical aveau kilometrajul manipulat. În medie, kilometrajul acestui model a fost dat înapoi cu 88.156 km.

Următoarele pe listă au fost Toyota Prius (18,1%) și Renault Master (17,7%). Kilometrajul modelelor Toyota Prius a fost derulat în medie cu 181.200 km, în timp ce kilometrajul pentru Renault Master a fost redus cu 239.282 km. Ambele valori sunt exorbitante, suficient cât să afecteze imens valoarea mașinilor, spune compania de date.

Multe dintre aceste modele sunt populare și în alte țări europene. De multe ori escrocii importă vehicule dintr-o țară în alta și le dau kilometrajul înapoi. Deoarece țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor, autoritățile locale de înmatriculare nu pot vedea întotdeauna înregistrările anterioare ale kilometrajului. Din păcate, nici nu există reglementări în curs de aprobare pentru a rezolva această problemă.

„Înregistrările de kilometraj, istoricul daunelor, schimbările de proprietar și alte astfel de informații importante pentru cumpărători rămân adesea captive în bazele de date ale instituțiilor naționale și ale companiilor private. Cumpărătorii nu pot accesa ușor aceste informații, motiv pentru care șoferii din Europa riscă să cumpere mașini grav avariate sau vehicule care au kilometrajul derulat semnificativ. Manipularea kilometrajului este unul dintre principalele motive pentru care șoferii și bugetele naționale pierd extrem de mulți bani anual”, spune Matas Buzelis, expert în piața auto din cadrul carVertical.

Modelele care au odometrul cel mai frecvent manipulat, nu au întotdeauna cele mai mari reduceri de kilometraj. În România, cele mai mari reduceri medii au fost găsite la modelele Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter și Renault Master. Citirile odometrului pentru Fiat Ducato au fost reduse în medie cu 266.752 km, în timp ce pentru Mercedes-Benz Sprinter media a fost de 262.390 km. Renault Master este pe locul trei cu o medie de 239.282 km.

„Într-un raport de istoric auto, șoferii pot vedea cum a evoluat kilometrajul unei mașini de-a lungul timpului, când a fost manipulat și cu câți kilometri a fost redus. Unele mașini au kilometrajul dat înapoi de mai multe ori pentru a fi mai atractive când sunt scoase la vânzare pe piața mașinilor second-hand. Pe lângă prețul de achiziție umflat artificial, aceste mașini sunt extrem de dificil de întreținut - se vor strica mult mai repede și reviziile sunt greu de programat, neavând acces la valoarea reală a kilometrajului. Dacă cumperi o astfel de mașină și vrei să o vinzi în viitor, sunt șanse mari să suporți scăderea de valoare și să o vinzi la un preț mult mai mic în comparație cu prețul de achiziție”, explică Buzelis.

Mașinile cu cele mai mici riscuri de kilometraj dat înapoi

Dintre cele 20 de modele din România care au cel mai frecvent kilometrajul derulat, cel mai mic risc pare să fie asociat cu Peugeot Boxer – doar 12,1% dintre toate modelele Peugeot Boxer verificate pe carVertical aveau kilometraj manipulat. Deși șansele de a cumpăra un Peugeot Boxer care are kilometrajul dat înapoi sunt vizibil mai mici decât cu un Audi A8, totuși ponderea odometrelor manipulate este semnificativă. Practic unul din 8 modele Peugeot Boxer care au fost verificate în România ar putea avea kilometrajul modificat.

Următoarele pe listă au fost Volkswagen Sharan (12,6%) și Mercedes-Benz E-Class (12,7%).

Dacă punem la un loc toate țările europene incluse în studiu, atunci modelele al căror kilometraj a fost derulat cel mai des sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%).

Studiul carVertical a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei între ianuarie 2025 și decembrie 2025. Înregistrările de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate după marcă și model de mașină, analizate, convertite în procente și clasificate în consecință.

carVertical operează în 37 de țări și obține date din peste 1.000 de baze de date internaționale cum ar fi cele aparținând forțelor de ordine, registrelor naționale/de stat, instituțiilor financiare și portalurilor cu anunțuri auto.