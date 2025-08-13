Jocurile în realitate virtuală de la arena EVA din București primesc actualizări

Jocurile After-H Battle Arena și Moon of the Dead, de la arena de gaming în realitate virtuală EVA VR din București, primesc actualizări, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

Sezonul 6 din After-H Battle Arena este disponibil acum în locația din nordul Capitalei și aduce conținut extins și noutăți atât pentru jucătorii competitivi, cât și pentru cei care preferă modul cooperativ din jocul Moon of the Dead.

În After-H Battle Arena, jucătorii vor descoperi Horizon, o nouă hartă, plasată pe acoperișul unui hotel de lux în mijlocul deșertului. Designul său include spații largi cu coridoare înguste, obligând echipele să comunice eficient și să își coordoneze atent fiecare mișcare.

Sezonul aduce și un nou personaj, Mist, extrem de mobil și specializat în infiltrare și bruiaj, care schimbă dinamica confruntărilor tactice. Împreună cu ea intră în joc Spectre, o armă automată cu foc rapid, ideală pentru luptele de la apropiere, și Sonarul, un dispozitiv care detectează pozițiile inamicilor chiar și prin obstacole, devenind astfel o resursă tactică valoroasă, dar disponibilă într-un singur exemplar.

Tot în cadrul acestui update, Moon of the Dead, jocul cooperativ semnat EVA, primește un nou mod de joc – Survival. După finalizarea campaniei standard, jucătorii pot accesa acest nou mod în care trebuie să supraviețuiască unor valuri progresive de inamici, fie individual, fie în echipă. Cei eliminați nu ies complet din joc, ci devin „fantome” care pot oferi informații utile coechipierilor.

Actualizarea 1.6.0 mai aduce și peste 40 de skinuri noi, cu design, animații și efecte vizuale distincte, explică firma.

EVA București este una dintre cele mai noi locații din rețeaua globală EVA, care cuprinde peste 58 de arene VR la nivel internațional. Sala din București oferă două arene de câte 500 metri pătrați fiecare, unde jucătorii se mișcă liber în timp real.

