YouTube va restricționa accesul la scenele violente din jocurile video

Jocurile video care conţin violenţă sunt adăugate de YouTube pe lista conţinutului video care poate fi vizionat doar după o anumită vârstă, potrivit News.ro.

Din 17 noiembrie, doar utilizatorii logaţi şi care au peste 18 ani mai pot urmări pe YouTube clipuri din jocuri care includ scene violente.

Noua regulă a platformei vizează scene de „violenţă sau tortură în masă împotriva non-combatanţilor”, în care apar „personaje umane realiste”.

În stabilirea filmărilor care vor fi restricţionate, platforma va lua în calcul o serie de criterii, precum nivelul de detaliere sau durata scenelor violenţe, dacă nivelul acestora este prea mare, filmările în cauză vor fi blocate complet.

YouTube le recomandă creatorilor de conţinut, pentru a evita orice problemă, să estompeze scenele cu violenţe.

„Politicile YouTube sunt concepute pentru a se adapta la lumea digitală în continuă evoluţie, iar aceste actualizări reflectă angajamentul nostru continuu de a proteja utilizatorii mai tineri şi de a promova o platformă responsabilă”, spun oficialii companiei.

Pe lângă restricţionarea scenelor violente din jocuri, creatorii nu vor mai avea voie nici să direcţioneze utilizatorii către site-urile jocurilor de noroc cu bunuri digitale, inclusiv NFT-uri.