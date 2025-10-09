Platforma Discord, folosită de gameri, victima unui atac cibernetic care a expus 70.000 acte de identitate

Discord, platformă de discuții folosită în mod principal de gameri, cunoscută și în România, a fost victima unui atac cibernetic, în urma căruia au fost expuse actele de identitate a circa 70.000 utilizatori, potrivit News.ro.

Un grup de hackeri a susţinut că deţine 1,5TB de date ale utilizatorilor Discord, printre care se numără peste 2 milioane de poze.

Compania a confirmat breşa şi spune acum că printre datele furate de hackeri se numără cele în jur de 70.000 de acte de identitate ale utilizatorilor din întreaga lume.

Discord cere actele de identitate pentru verificarea vârstei utilizatorilor, condiţie care începe să fie impusă prin lege în din ce în ce mai multe ţări.

Hackerii exagerează proporţiile breşei şi au încercat să şantajeze Discord prezentând informaţii false, spune compania.

Discord mai susţine că atacul a vizat un terţ care realizează pentru companie anumite sarcini de relaţii cu clienţii şi că, între timp, sistemele afectate au fost securizate.