Netflix închide un studio de jocuri mobile, care a dezvoltat un titlu inspirat de Squid Game

Sursă: Netflix

Netflix a decis să închidă studioul Boss Fight Entertainment, responsabil pentru dezvoltarea jocului mobil „Squid Game: Unleashed, în contextul unei schimbări de strategie pentru divizia sa de jocuri video, transmite Reuters, citată de News.ro.

Informaţia a fost confirmată de co-fondatorul şi fostul CEO al studioului, David Rippy, într-o postare pe LinkedIn.

Veste dificilă, fără îndoială, dar sunt recunoscător pentru timpul petrecut la Netflix”, a scris Rippy. Şi David Luehmann, director de dezvoltare la Boss Fight, a anunţat că „după peste zece ani minunaţi, ultimii petrecuţi alături de Netflix, a venit momentul ca studioul să se închidă”.

Gigantul de streaming, care a intrat în zona publicităţii şi a jocurilor video pentru a-şi diversifica sursele de venit, achiziţionase Boss Fight Entertainment în 2022.

Jocurile „Netflix Stories” şi „Squid Game: Unleashed” vor rămâne disponibile pe platformă.

Netflix, care l-a numit anul trecut pe Alain Tascan preşedinte al diviziei de jocuri, îşi va concentra de acum strategia pe jocuri narative, de petrecere, pentru copii şi pentru publicul larg.

Co-directorul executiv Greg Peters a menţionat recent „Squid Game: Unleashed” ca exemplu al direcţiei creative pe care compania intenţionează să o urmeze.

