București: Competiții de jocuri video cu premii, la Romexpo

Weekendul acesta, între 11 și 12 octombrie 2025, pasionații de jocuri video pot participa la zeci de competiții de gaming cu sute de premii în cadrul Bucharest Gaming Week, care va avea loc la Romexpo, conform unui comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Peste 20.000 de fani sunt așteptați la eveniment, iar participanții pot câștiga, printre altele, console PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X și numeroase periferice de gaming.

Bucharest Gaming Week a început weekendul trecut cu o ediție online urmărită de zeci de mii de spectatori, iar pe parcursul acestei săptămâni, în București, au avut loc evenimente dedicate artei, filmului și dezvoltării de jocuri video.

De mâine, gamerii se vor întrece în competiții de Counter-Strike 2, Minecraft, EA FC 26 și Fortnite, alături sau împotriva unor streameri români celebri. Totodată, participanții vor putea vedea și o paradă de cosplay, adică 35 de oameni îmbrăcați în costume inspirate de personaje din League of Legends, PUBG, Street Fighter și altele.

La eveniment, publicul își va putea demonstra abilitățile în Counter-Strike 2, Fortnite, Minecraft, Mortal Kombat, EA FC 26, Roblox, PUBG Mobile, LEGO Fortnite, Mario Kart și multe alte jocuri.

La standul studioului românesc Amber, vizitatorii pot testa în premieră demo-ul Mexican Ninja, joc aflat în producție.

Printre creatorii de conținut care și-au anunțat participarea se numără Jaxi, Ovvy, iSilent, IHATEPINK, xSlayder, iRaphahell, LucaLuk, Bercea, Mădălin, Lorin, Gannicus, Zarby, Raku, Sinner, Lectură, Sky, Karinul, Bobospider și W33ha. Multi dintre ei se vor întâlni cu fanii lor în cadrul unor sesiuni de meet & greet unde vor face poze, vor povesti și vor da autografe.

Accesul la eveniment se face între orele 10-20 în ambele zile, de 11 și 12 octombrie, în Pavilionul Central Romexpo. Biletele pot fi cumpărate online sau de la intrarea în eveniment.