Trecerea de la Revisal la Reges Online: Angajatorii să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile (ministru)

De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online, a anunțat ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre-Florin Manole, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Muncii îi sfătuiește pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile.

„De la 1 octombrie 2025, Revisal devine Reges-Online. Este un pas spre mai multă transparență, siguranță și accesibilitate permanentă la istoricul contractelor de muncă. Nu e nevoie să mutați datele, totul este deja în sistem. Trebuie doar să vă creați cont, rapid și simplu. Îi încurajez pe angajatori să se înroleze din timp, pentru a evita aglomerația și amenzile, dar mai ales pentru a arăta responsabilitate față de oamenii pe care îi au în grijă”, a anunțat ministrul într-o postare pe Facebook.

Noua procedură de acces în Reges Online, care a înlocuit vechiul Revisal. Ce trebuie să știe angajatorii

Ordinul privind procedura de acces în noul Registru general de evidență a salariaților - Reges Online, care vizează angajatorii și salariații, a fost publicat în Monitorul Oficial în luna mai.

Este vorba despre Ordinul nr. 1107/2025 privind procedura de acces în vederea completării, transmiterii și interogării datelor în/din Registrul general de evidență a salariaților – Reges Online.

Potrivit documentului, au obligația de a întocmi și accesa Registrul general de evidență a salariaților — Reges Online, de a completa și transmite în acesta elementele contractului individual de muncă, privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea acestuia, următoarele categorii de angajatori:

a) persoane fizice sau juridice de drept privat;

b) instituții/autorități publice/alte entități juridice care angajează personal în baza unui contract individual de muncă;

c) misiunile diplomatice, oficiile consulare ale altor state în România, respectiv, după caz, reprezentanțele organizațiilor internaționale acreditate în România, institutele culturale și reprezentanțele comerciale și economice ale altor state în România, pentru personalul angajat local care are cetățenia română sau pentru străinul cu drept de muncă în România.

Ordinul nr. 1107/2025 mai prevede că sucursalele, agențiile, reprezentanțele, punctele de lucru sau alte unități fără personalitate juridică ale angajatorilor au obligația de a înființa, completa și transmite Registrul, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) au primit delegare de competență pentru încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă;

b) au primit delegare de competență pentru completarea și transmiterea datelor în Registru.

Angajatorii trebuie să știe că pot desemna unul sau mai mulți salariați care să completeze, transmită și prelucreze datele în Registru. Desemnarea se face prin decizie scrisă de către angajator.

De asemenea, au și opțiunea de a contracta serviciul de completare și transmitere a datelor în Registru, prin încheierea de contracte de prestări servicii cu prestatori, cu respectarea GDPR.

Angajatorii care au contractat serviciul de completare și transmitere a datelor în Registru au obligația de a completa și transmite în acesta, utilizând opțiunea „Delegare”, următoarele date:

a) datele de identificare ale prestatorului — CUI/CIF, denumirea prestatorului;

b) data încheierii contractului de prestări servicii;

c) data de început a prestării de servicii;

d) durata contractului de prestări servicii;

e) data încetării contractului de prestări servicii.

Transmiterea acestor date se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data încheierii, respectiv încetării contractului de prestări servicii. În cazul în care, pentru înființarea, completarea și transmiterea Registrului, angajatorii folosesc aplicații informatice proprii de gestiune a salariaților, aceste aplicații trebuie să cuprindă și să furnizeze elementele/datele obligatorii care sunt publicate pe portalul reges.inspectiamuncii.ro.

---

