OpenAI anunță un program global pentru persoanele care vor să-și deschidă afaceri și vor să folosească inteligența artificială

OpenAI, creatorul ChatGPT, anunță Grove, un program prin care talentele tehnice aflate la început de drum spre crearea unei afaceri, inclusiv din România, vor primi oportunitatea de a lucra alături de cercetători din companie, resurse, sprijin și consiliere personalizată.

Programul OpenAI Grove vrea să constituie începutul unei rețele de lungă durată, a scris compania AI pe site-ul oficial. Cei interesați se pot înscrie în formularul de AICI.

Grove presupune cinci săptămâni de conținut și programare găzduite în sediul OpenAI din San Francisco, inclusiv ateliere în persoană, ore de birou săptămânale și mentorat de la liderii tehnici OpenAI. Acesta va fi derulat între 20 octombrie și 21 noiembrie 2025.

Participanții vor avea acces la asistență tehnică, la comunitatea OpenAI și la noi instrumente și modele de inteligență artificială înainte de disponibilitatea generală. În urma programului, participanții vor putea explora strângerea de capital sau vor putea urmări o altă cale, în interiorul OpenAI sau la nivel extern.

Prima cohortă a Grove va fi formată din 15 participanți din toate mediile, disciplinele și nivelurile de experiență.