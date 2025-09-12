Skip to content

Vineri, 12 septembrie 2025, intră în vigoare Actul legislativ al UE privind Datele (Data Act)

Vineri, 12 septembrie 2025, intră în vigoare Actul legislativ al UE privind Datele (Data Act)
Sursă: © Tanaonte | Dreamstime.com

Data Act începe să fie aplicat de astăzi, 12 septembrie 2025, în Uniunea Europeană, informează Comisia într-un comunicat, legislație care are ca scop oferirea de control utilizatorilor asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și mașinile.

Actul privind Datele” crește accesul la date de înaltă calitate și, odată cu aceasta, potențialul de inovare bazată pe acestea. Regulamentul stabilește norme pentru o disponibilitate mai largă a datelor pentru a stimula inovarea, competitivitatea și creșterea economică digitală a Europei, scrie Comisia.

Pentru realizarea Actului legislativ, CE a lucrat cu firme europene de toate mărimile, cu asociații industriale și cu societatea civilă pentru a clarifica dispozițiile și a dezvolta instrumente practice pentru aplicare.

Ce prevede EU Data Act?

Consumatorii și utilizatorii business care folosesc dispozitive conectate, cum ar fi mașinile, televizoarele inteligente și utilajele industriale, vor putea acum să acceseze, să utilizeze și să partajeze datele brute generate de dispozitivele lor. În acest scop, Actul UE privind datele:

  • se asigură că dispozitivele conectate de pe piața UE sunt concepute pentru a permite schimbul de date;
  • oferă consumatorilor posibilitatea de a alege furnizori de reparații și întreținere mai eficienți din punctul de vedere al costurilor sau de a îndeplini singuri aceste sarcini;
  • Oferă utilizatorilor din industrii precum producția sau agricultura acces la date despre performanța echipamentelor industriale, care le pot îmbunătăți eficiența și operațiunile;
  • Permite utilizatorilor de cloud să treacă de la un furnizor de cloud la altul sau să utilizeze servicii de la mai mulți furnizori în paralel;
  • Interzice contractele inechitabile care ar putea împiedica schimbul de date.

CE a publicat și o serie de orientări pentru partajarea de date privind mașinile, ceea ce va duce la o mai bunăreparare și întreținere, la utilizarea în comun a mașinilor și la mobilitate ca serviciu.

De asemenea, Comisia urmează să înființeze un birou de asistență juridică dedicat acestei legi, pentru a oferi companiilor asistență directă cu întrebări privind modul de implementare, și va publica modele de termeni pentru partajarea datelor și clauze standard pentru contractele cloud.

Comisia Europeană va adopta, în viitor, o Strategie privind Uniunea Datelor (Data Union Strategy) pentru a îmbunătăți și simplifica în continuare cadrul UE privind datele.

Smart Tech

Logoul OpenAI pe telefon

OpenAI anunță un program global pentru persoanele care vor să-și deschidă afaceri și vor să folosească inteligența artificială

Microsoft Teams pe mai multe dispozitive, telefon, tabletă, laptop

Microsoft evită o posibilă amendă UE prin prețuri diferite pentru suita de aplicații de productivitate Office/365, cu și fără Teams

cip-uniunea europeana-dreamstime.

Șefa UE promite finanțări pentru startup-urile tech europene, să nu mai migreze după investitori din afara Uniunii

Spotify introduce muzică de calitate la nivel de CD pentru abonații Premium

Inteligență artificială

Emiratele Arabe Unite lansează un model de inteligență artificială cu raționament ieftin, care vrea să rivalizeze cu OpenAI (ChatGPT) și DeepSeek

Apple iPhone 17

FOTO Apple lansează seria de telefoane iPhone 17, noul model iPhone Air, căștile AirPods Pro 3 și noi ceasuri Apple Watch. Preț și specificații