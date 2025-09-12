Vineri, 12 septembrie 2025, intră în vigoare Actul legislativ al UE privind Datele (Data Act)

Data Act începe să fie aplicat de astăzi, 12 septembrie 2025, în Uniunea Europeană, informează Comisia într-un comunicat, legislație care are ca scop oferirea de control utilizatorilor asupra datelor generate de dispozitivele lor conectate, cum ar fi ceasurile inteligente și mașinile.

„Actul privind Datele” crește accesul la date de înaltă calitate și, odată cu aceasta, potențialul de inovare bazată pe acestea. Regulamentul stabilește norme pentru o disponibilitate mai largă a datelor pentru a stimula inovarea, competitivitatea și creșterea economică digitală a Europei, scrie Comisia.

Pentru realizarea Actului legislativ, CE a lucrat cu firme europene de toate mărimile, cu asociații industriale și cu societatea civilă pentru a clarifica dispozițiile și a dezvolta instrumente practice pentru aplicare.

Ce prevede EU Data Act?

Consumatorii și utilizatorii business care folosesc dispozitive conectate, cum ar fi mașinile, televizoarele inteligente și utilajele industriale, vor putea acum să acceseze, să utilizeze și să partajeze datele brute generate de dispozitivele lor. În acest scop, Actul UE privind datele:

se asigură că dispozitivele conectate de pe piața UE sunt concepute pentru a permite schimbul de date ;

; oferă consumatorilor posibilitatea de a alege furnizori de reparații și întreținere mai eficienți din punctul de vedere al costurilor sau de a îndeplini singuri aceste sarcini;

sau de a îndeplini singuri aceste sarcini; Oferă utilizatorilor din industrii precum producția sau agricultura acces la date despre performanța echipamentelor industriale , care le pot îmbunătăți eficiența și operațiunile;

, care le pot îmbunătăți eficiența și operațiunile; Permite utilizatorilor de cloud să treacă de la un furnizor de cloud la altul sau să utilizeze servicii de la mai mulți furnizori în paralel;

sau să utilizeze servicii de la mai mulți furnizori în paralel; Interzice contractele inechitabile care ar putea împiedica schimbul de date.

CE a publicat și o serie de orientări pentru partajarea de date privind mașinile, ceea ce va duce la o mai bunăreparare și întreținere, la utilizarea în comun a mașinilor și la mobilitate ca serviciu.

De asemenea, Comisia urmează să înființeze un birou de asistență juridică dedicat acestei legi, pentru a oferi companiilor asistență directă cu întrebări privind modul de implementare, și va publica modele de termeni pentru partajarea datelor și clauze standard pentru contractele cloud.

Comisia Europeană va adopta, în viitor, o Strategie privind Uniunea Datelor (Data Union Strategy) pentru a îmbunătăți și simplifica în continuare cadrul UE privind datele.