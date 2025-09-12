Microsoft evită o posibilă amendă UE prin prețuri diferite pentru suita de aplicații de productivitate Office/365, cu și fără Teams

Microsoft a evitat o amendă antitrust a Uniunii Europene prin oferirea clienților prețuri reduse pentru Microsoft 365 (Office) fără aplicația Teams, potrivit Reuters.

Cazul a fost declanșat de o plângere din 2020 din partea competitorului Slack, aplicație de mesagerie business deținută de Salesforce, înaintată Comisiei Europene în anul 2020. Plângerea acuza Microsoft de gruparea aplicației de chat și video Teams cu serviciile Office pentru a obține un avantaj nedrept față de rivali.

De asemenea, în urma unei investigații oficiale, Comisia a constatat în 2023 că Microsoft deține o poziție dominantă pe piața mondială a aplicațiilor de productivitate SaaS (Software as a Service) pentru uz profesional, iar compania a legat Teams de aplicațiile sale de productivitate, încălcând regulamentele privind competiția în UE și Spațiul Economic European.

Acum, Microsoft a fost de acord să mărească diferența de preț cu 50% între anumite suite Microsoft 365/Office 365 care exclud Teams și versiunile lor echivalente care includ aplicația. Diferența de preț va varia de la 1 la 8 EUR și va rămâne în vigoare timp de șapte ani.

Comisia a acceptat angajamentele Microsoft, care mai includ:

asigurarea interoperabilității pentru funcții cheie între instrumentele de comunicare și colaborare care concurează cu Teams și anumite produse Microsoft;

pentru funcții cheie între instrumentele de comunicare și colaborare care concurează cu Teams și anumite produse Microsoft; clienții vor putea să-și mute datele din Teams în alte soluții concurente.

În aprilie 2024, Microsoft a anunțat că va comercializa aplicaţia de chat şi video Teams separat de produsele Microsoft 365 (Office), la nivel global, la 6 luni după ce a separat produsele în Europa, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Compania a început să vândă cele două produse separat în UE şi Elveţia la 1 octombrie 2023, dar Comisia a spus că măsura luată atunci era insuficientă pentru a răspunde preocupărilor sale și că erau necesare modificări mai ample pentru a pune capăt efectiv practicii de legare anticoncurențială și efectelor acesteia.