IT-ul a ajuns la același nivel de încredere cu agricultura (STUDIU). Ce cred antreprenorii despre evoluția mediului de afaceri

Indicele CONFIDEX, de încredere a oamenilor de afaceri în economia națională, a scăzut abrupt în al doilea semestru din 2025 față de aceeași perioadă a anului precedent, de la 51,3% la 47,2%, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, de către Impetum Group, compania care măsoară această variabilă începând cu anul 2020. Agricultura și IT-ul sunt la cotele minime de încredere, iar de partea cealaltă se află industria, comerțul și serviciile.

Studiul, realizat în colaborare cu Romanian Business Leaders (RBL), a adunat opiniile a peste 4.500 de antreprenori și oameni de afaceri din România.

Deși încrederea a scăzut sub 50%, adică „la limita dintre optimism și pesimism”, nu sunt motive de „panică”, pentru că indicele reflectă contextul actual, „marcat de instabilitate politică și economică la nivel internațional, volatilitate geopolitică, presiuni macroeconomice regionale, precum și lipsa de predictibilitate legislativă și fiscală pe plan local”, spune Andrei Cionca, reprezentantul Impetum.

„Pe de o parte, avem agricultura și IT-ul - care sunt cumva în minimele de încredere, iar de partea cealaltă avem industrie, comerț și servicii”, precizează Cionca.

Potrivit studiului, IT-ul are o cotă de încredere de 42,2%, iar agricultura - de 40,9%.

Sursa: Indicele CONFIDEX S2 - 2025

Pentru cele două domenii, gradul de îngrijorare privind evoluția în următoarele șase luni este același - 44%.

Sursa: Indicele CONFIDEX S2 - 2025

Cei mai mulți manageri (45%) nu sunt nici „îngrijorați”, dar nici „relaxați”, ci, mai degrabă, „precauți”.

„Așteptările privind ajustările bugetare și diminuarea investițiilor publice contribuie la accentuarea sentimentului de prudență în mediul de afaceri”, se arată în comunicatul Impetum.

Nu e „panică”, antreprenorii sunt „rezilienți”

Este o scădere a nivelului de încredere, „dar care nu se materializează printr-un comportament de panică, ci într-o creștere a gradului de precauție”, clarifică Andrei Cionca.

Pe de altă parte, doar 44% dintre managerii români cred că în următoarele șase luni situația din economia globală se va înrăutăți, față de 64% care considerau același lucru la măsurătoarea anterioară, din semestrul I.

Există însă o constantă de 60% dintre manageri care consideră că situația din economia românească se va înrăutăți. Circa 64% dintre manageri cred că leul se va devaloriza, 70% - consideră că rata șomajului va crește, iar 52% - spun că inflația va crește.

Cu toate acestea, mulți dintre ei (38%) cred că propria companie va rezista unor eventuale turbulențe economice.

Concluzia este că după cinci ani de „crize”, managerii români au devenit foarte „rezilienți”.