Investitorii români prin Revolut, interesați de acțiuni americane din tehnologie și europene din domeniul apărării

Un sondaj realizat pentru fintech-ul global Revolut arată că în 2025 românii au fost interesați de investițiile automatizate, accesibile, dar și sofisticate.

Investitorul mediu are 34 de ani și o valoare a portofoliului de 2.360 EUR și are următoarea structură: 52 dolari acțiuni din SUA, 11% ETF-uri (fonduri tranzacționate la bursă) și 4% acțiuni europene.

Circa 26% din plasamente au mers către fonduri de pe piața monetară prin intermediul produsului Flexible Cash Funds (disponibil în euro, dolari americani și lire sterline). Obligațiunile și CFD-urile (contracte pentru diferență) au reprezentat în jur de 2% din portofoliul mediu.

Printre acțiunile cele mai tranzacționate în România au fost acțiunile din sectorul tehnologic. NVIDIA a fost în mod constant cea mai cumpărată și vândută acțiune americană, reflectând entuziasmul investitorilor față de inteligența artificială (AI).

Dintre acțiunile europene, Rheinmetall a fost cea mai tranzacționată acțiune, oglindind atenția investitorilor față de companiile din apărare. ETF-ul Vanguard S&P 500 UCITS a rămas cel mai tranzacționat ETF în România, subliniind popularitatea expunerii largi și cu costuri reduse pe piața din SUA.

Investițiile automate, la mare căutare

În ianuarie 2025, Revolut a introdus planuri de investiții în ETF-uri fără comision, permițând clienților să stabilească contribuții automate, recurente (de exemplu săptămânale), de la doar 1 €, pentru un portofoliu de peste 300 de ETF-uri listate în UE. Aceste tranzacții sunt fără comision și nu se iau în considerare la plafonul lunar al planului lor de abonament. Suma medie investită recurent de un client român a fost de 47 EUR pe lună.

În același timp, interesul pentru soluțiile complet automatizate a crescut. Atât numărul de clienți Robo-Advisor, cât și sumele totale investite prin intermediul investițiilor automatizate s-au dublat pe parcursul anului, evidențiind cererea în creștere pentru gestionarea portofoliului pe termen lung, fără intervenție directă.

Totodată, a crescut și apetitul pentru instrumente de investiții avansate. Pentru investitorii mai experimentați, Revolut a introdus Contracte pentru Diferență (CFD-uri) în 2025. Cele mai populare CFD-uri tranzacționate de români au fost aurul, Nasdaq 100 și argintul. Aceste instrumente au atras traderi activi care doreau, de exemplu, să se protejeze împotriva inflației sau să obțină expunere la performanța tehnologică globală.











