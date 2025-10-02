Skip to content

Investitori români, participanți la o finanțare de 2,65 milioane EUR pentru o platformă de angajări cu AI, operată de o echipă franco-română

Philippe Beucher, Fondator și CEO RSight


O platformă de inteligență artificială destinată firmelor care fac angajări, operată de o echipă franco-română, a primit o finanțare de 2,65 de milioane de euro din partea unui grup de investitori individuali din mai multe țări europene, inclusiv România. 

RSight se prezintă drept „platformă Agentic AI care transformă modul în care companiile atrag și angajează talente”. Startup-ul de tehnologie este fondat de antreprenori francezi și operat de o echipă franco-română. 

Într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, compania a anunțat că a obținut o investiție „late Seed”,  un tip de finanțare destinat startup-urilor  mature, validate de piață. 

Investiția, în valoare de 2,65 milioane EUR, este acordată de un grup sindicalizat de Business Angels din România, Franța, Germania, Polonia, Elveția și Italia. 

Banii vor fi investiți în dezvoltarea produsului, precum și în extinderea proceselor de marketing și vânzare destinate scalării la nivel global.

„Această rundă demonstrează încrederea investitorilor europeni în capacitatea RSight de a transforma modul în care companiile abordează atragerea de talente. Investitorii noștri ne împărtășesc convingerea că tehnologia Agentic AI, aplicată responsabil, poate ajuta organizațiile să reducă timpul de angajare, să scadă costurile de recrutare și să asigure procese de selecție corecte, conforme și de înaltă calitate la scară largă”, a declarat Philippe Beucher, fondator și CEO al startup-ului francez. 

Firma susține că platforma sa „reinventează recrutarea prin îmbinarea automatizării AI cu perspectiva umană pentru a livra simplitate, rapiditate, transparență și calitate în procesul de identificare a talentelor”. 

Concret, tehnologia accesează peste 1 miliard de profiluri de candidați și mai mult de 3.500 de platforme de joburi de pe tot Globul. Astfel, platforma identifică, contactează, evaluează și clasifică, pe scară largă, candidații activi și pasivi. 

În aproximativ 24 până la 72 de ore, angajatorii primesc doar cei mai potriviți candidați, selectați și pre-clasificați. 

Startup-ul afirmă că procesul său de recrutare respectă normele de protecție a datelor personale (GDPR), Legea europeană privind inteligența artificială (AI Act) și standardele de diversitate și incluziune.

Noua infuzie de capital va îmbunătăți motorul AI de selectare a candidaților, va accelera expansiunea internațională a companiei și va consolida prezența sa pe piață în sectoare-cheie precum tehnologie, sănătate, finanțe și producție.

