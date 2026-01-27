Investiții de 110 milioane EUR în proiecte de stocare energie din România, anunțate de MetaWealth (Topolinski)

MetaWealth, platformă europeană de investiții în active imobiliare co-fondată de omul de afaceri de origine canadiană Michael Topolinski, anunță, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că a inițiat o serie de investiții planificate la o valoare totală de 110 milioane EUR, în proiecte de stocare energie la scară largă, marcând intrarea companiei pe această piață.

Sistemele de tip BESS au cunoscut o expansiune rapidă în întreaga Europă, capacitatea instalată crescând cu o rată medie anuală de aproape 50% în ultimul deceniu și ajungând la peste 61 GWh la sfârșitul anului 2024, estimându-se că va crește de zece ori până în 2030 (conform unui raport publicat de SolarPower Europe).

Această decizie marchează o nouă etapă în evoluția MetaWealth de la o platformă axată pe sectorul imobiliar la o platformă mai amplă, pentru investiții în active reale de nivel instituțional, ca urmare a extinderii portofoliului la instrumente ale piețelor de capital reglementate, și la investiții având ca activ suport creanțe din finanțări private.

România generează aproape jumătate din energia electrică din surse regenerabile, însă are o capacitate limitată de stocare a energiei în sisteme de baterii. Acest dezechilibru a crescut nevoia de flexibilitate la nivelul rețelei, atrăgând atenția investitorilor instituționali asupra sistemelor de stocare a energiei ca element de infrastructură esențial, mai degrabă decât ca tehnologie emergentă.

Prima investiție a MetaWealth în BESS, în valoare de 22 de milioane de euro, va acoperi o capacitate totală de 130 de megawați-oră (MWh) constând într-un sistem BESS și unități de stocare independente, ce vor fi exploatate în regim de colocare. Aceasta include un sistem autonom de baterii de 100 MWh în Dumbrava, județul Neamț, situat în apropierea infrastructurii de rețea existente și a capacității de generare a energiei regenerabile, precum și 30 MWh de stocare în regim de colocare ce vor fi instalate în mai multe locații conectate la rețeaua electrică existentă.

Primii 30 MWh vor deveni operaționali în trimestrul al treilea al anului 2026, iar întreaga capacitate de 130 MWh va fi pusă în funcțiune până în trimestrul al patrulea al anului 2026. MetaWealth a declarat că aceste proiecte reprezintă baza unei strategii pe termen lung de dezvoltare a unei platforme românești de stocare a energiei, intenționând să dezvolte o capacitate suplimentară de aproximativ 650 MWh în mai multe locații, în valoare totală de 110 milioane de euro.

„Stocarea de energie în sisteme de baterii a evoluat de la o tehnologie auxiliară la o infrastructură esențială a rețelei”, a declarat Richard McLaughlin-Duane, directorul departamentului Origination and Structuring al MetaWealth. „Pe piețe precum România, producția de energie regenerabilă a crescut mai rapid decât flexibilitatea sistemului. Acest lucru creează volatilitate, dar și un argument clar în favoarea investițiilor în sisteme de stocare, atunci când proiectele sunt construite conform standardelor instituționale, cu amplasamente adecvate, acces la rețea și disciplină în execuție încă din prima zi.”

De la lansarea sa în 2023, MetaWealth spune că s-a extins pe mai multe piețe europene, și-a crescut numărul de active în administrare și a introdus structuri de investiții reglementate, inclusiv obligațiuni listate și identificate prin cod ISIN și emise de vehicule de securitizare din Luxemburg.

Platforma mai afirmă că deservește peste 1.400 de investitori din 28 de țări.

MetaWealth urmează să atragă, în lunile următoare, investitori instituționali și investitori cu patrimoniu ridicat pe platforma sa de active reale, inclusiv prin participarea la evenimentul MIPIM din Cannes, în luna martie a acestui an.

Inițial axată pe investiții imobiliare în România și Europa de Sud, MetaWealth afirmă că s-a poziționat din ce în ce mai mult ca o „platformă de active reale multi-clasă”, vizând „sectoare în care cererea de capital pe termen lung se intersectează cu constrângerile structurale ale ofertei”.

În întreaga Europă, promovarea accentuată a producerii de energie din surse regenerabile a crescut nevoia de dezvoltare a infrastructurii cu reacție rapidă pentru stabilizarea sistemelor energetice. Proiectele de tip BESS s-au extins repede pe piețele mai mature, dar rămân într-un stadiu incipient în anumite părți din Europa Centrală și de Est.

„Pentru investitorii instituționali, BESS este acum clasificat ca infrastructură energetică de bază”, a adăugat McLaughlin-Duane. „Ne concentrăm pe identificarea piețelor în care această tranziție este încă la început, dar inevitabilă.”

MetaWealth și InteRo Property Development funcționează ca o platformă deținută la nivel de grup, sub controlul unui beneficiar final comun, cu investiții și dezvoltări în valoare totală de 1,8 miliarde de euro GDV. Platforma reunește competențe în gestionarea investițiilor de nivel instituțional cu capacități dovedite de dezvoltare și implementare.

MetaWealth este o platformă europeană de investiții în active reale, axată pe oportunități de nivel instituțional în domeniul imobiliar, infrastructură energetică, construcții și finanțări private. Fondată în 2023, platforma operează în Spania, Italia, Grecia, România și Polonia și oferă investitorilor acces la investiții reglementate în active reale.