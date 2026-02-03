Investiție de 5,2 milioane EUR în Cluj: Nou centru logistic al Grupului Safeway (Home Garden)

Grupul clujean Safeway, care activează în afacerile de distribuție a bunurilor de larg consum, inclusiv cu brandul propriu de conserve Home Garden, anunță, marți, o investiție de 5,2 milioane de euro în extinderea capacităților sale logistice.

Astfel, compania controlată de oameni de afaceri de origine kuweitiană a inaugurat un nou centru logistic în județul Cluj, potrivit unui comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Odată cu această investiție, Safeway își dublează capacitatea de stocare în 2026 și accelerează planurile ambițioase de dezvoltare a infrastructurii logistice în Cluj și la nivel național.

Proiectul susține dezvoltarea portofoliului de branduri proprii, în special marca Home Garden, precum și distribuția produselor partenerilor naționali și internaționali.

Noul centru logistic reprezintă un pas important pentru întregul Grup Safeway, fiind dezvoltat pe o suprafață totală de aproximativ 5.500 mp, cu o compartimentare orientată spre eficiență operațională:

4.920 mp dedicați zonei de depozitare;

580 mp alocați spațiilor administrative și de birouri.

Infrastructură pentru scalare

Construcția este realizată la standard Clasa A, cu o înălțime utilă de 11,5 metri, fiind proiectată pentru a susține volume mari de marfă și operațiuni logistice intensive. Investiția include dotări menite să optimizeze fluxurile logistice și să reducă timpii de manipulare:

10 rampe de andocare, dintre care 6 cu burduf;

2 zone de acces Drive-In.

Digitalizarea unor operațiuni

Pe lângă acest proiect, Grupul Safeway va continua în cursul acestui an investițiile în dezvoltarea infrastructurii logistice, atât în Cluj-Napoca, cât și în filialele controlate direct. Strategia grupului include digitalizarea operațiunilor logistice prin modernizarea sistemelor WMS.

„Această investiție face parte dintr-o strategie pe termen lung de consolidare și dezvoltare. Ne concentrăm pe logistică performantă și digitalizare pentru a susține creșterea brandurilor noastre și pentru a dezvolta distribuția de produse pentru partenerii noștri”, a declarat Ghassan Shakhshir, CEO al Grupului Safeway.

Fondat în 1992, Grupul Safeway a evoluat constant de la un distribuitor local la o structură integrată ce include distribuție, ambalare și retail. Grupul realizează o cifră de afaceri ce depășește 300 de milioane de lei și are peste 320 de angajați la nivel național.

Cu sediul în Cluj-Napoca, Grupul Safeway activează de peste 32 de ani în sectoarele de distribuție, retail și HoReCa. Din cadrul grupului fac parte: