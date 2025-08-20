Înscrieri: Oportunități de creștere și finanțare pentru startup-uri la conferința How To Web 2025

Conferința How to Web, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din Europa de Est, va găzdui multiple programe și formate pentru peste 550 de startup-uri în cadrul ediției din 2025, care va avea loc pe 1-2 octombrie în București, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

„Obiectivul nostru este de a oferi startup-urilor instrumente practice și conexiuni care pot avea un impact real asupra creșterii lor. Aceste programe oferă oportunități reale de a întâlni investitori globali, de a învăța de la experți din industrie și de a-și prezenta ideile unui public relevant”, a declarat Alexandru Agatinei, CEO al How to Web.

Programele și formatele pentru startup-uri

Spotlight – programul și competiția emblematică pentru startup-urile din Europa de Est, oferind fondatorilor ambițioși o rampă de lansare către investitori globali.

În 2025, accentul cade pe oportunitatea reală pentru fondatori: acces direct la fonduri de investiții și business angels care administrează împreună peste 10 miliarde de euro, într-un cadru creat special pentru validarea business-ului, întâlniri și discuții aplicate. Startup-urile finaliste trec printr-un proces riguros de selecție și ajung să își prezinte ideile de business direct în fața unora dintre cei mai importanți investitori din Europa.

Programul Spotlight include oportunități de prezentare pe scena Startup, spațiu de expoziție dedicat și acoperire media țintită. Startup-urile beneficiază de sesiuni de mentorat individual cu experți de renume, întâlniri programate cu investitori potențiali și multiple ocazii de a se prezenta în fața audienței internaționale de la How to Web.

Înscrierile se închid pe 31 august, mai multe informații AICI.

Dealflow: Peste 200 de investitori de top, incluzând reprezentanți ai unor fonduri renumite precum IVP, Northzone, Cherry Ventures, Credo Ventures, Creandum, Angular Ventures, Balderton, Seedcamp, 20VC, OTB și Inovo VC, vor fi prezenți pentru a evalua și descoperi următoarea generație de startup-uri promițătoare.

Prin platforma Dealflow, How to Web oferă conectare directă între fondatori și investitori, facilitând o serie extensivă de întâlniri oportune pentru fondatori, care ar dura luni întregi să se întâmple în orice alt cadru.

Acest format dedicat de matchmaking poate deschide uși către oportunități de finanțare care ar putea modela viitorul unui startup.

Mai multe informații AICI.

Demo Area: Situată într-o zonă cu trafic intens a conferinței, Demo Area oferă startup-urilor o platformă dinamică pentru a-și prezenta produsele și a interacționa cu clienți și parteneri potențiali. Startup-urile pot alege opțiuni flexibile de standuri, inclusiv prezență pe jumătate de zi sau pe două zile întregi.

Spațiile interactive de demo permit companiilor să-și prezinte inovațiile în fața a peste 3.000 de participanți, inclusiv lideri din industrie și investitori potențiali. Acest context facilitează networking-ul și oferă startup-urilor feedback imediat cu privire la produsele sau serviciile lor.

Mai multe informații AICI.

Strategii dedicate pentru procesul de vânzare și fundraising

Pe lângă accesul unic la investitori de top, How to Web oferă fondatorilor sesiuni intensive de învățare aplicată, concepute pentru a accelera dezvoltarea afacerilor lor. Două bootcamp-uri exclusive vor fi organizate pe scena Focus a conferinței:

Sales Bootcamp: O sesiune interactivă de două ore dedicată tehnicilor avansate de vânzări, condusă de experți recunoscuți precum Zoltan Vardy (autor al cărții "The Launchcode"), Andrei Dănescu (fondator Dexory) și Alexandre Dewez (Partener 20VC). Participanții vor beneficia de analize live ale pitch deck-urilor și proceselor de vânzări, cu insight-uri valoroase oferite de acești lideri din industrie. Fundraising Bootcamp: O sesiune intensivă de două ore concentrată pe strategii de strângere de finanțare, facilitată de Nikola Yanev, consultant în fundraising. Gregor Rebolj (Silicon Gardens), Raya Yunakova (Launchub) și Karol Lasota (Inovo) vor oferi feedback direct și vor analiza pitch deck-urile participanților în timp real.

De asemenea, fondatorii pot discuta direct cu investitorii care au fost prezenți pe scene, în cadrul restrâns al scenei Q&A. Aici pot aprofunda subiectele abordate, adresând întrebări unor speakeri precum Tobias Winczer (Target Global), Alexander Agureev (Northzone), Julius de Gruyter (Cherry Ventures).

Conferința How to Web continuă să atragă investitori importanți din Europa și Statele Unite. Prezența diversificată a investitorilor oferă startup-urilor acces unic la capital și expertiză la nivel global. Pentru a fi eligibile pentru aceste programe, startup-urile trebuie să dețină un bilet de tip Startup.

Pentru ediția 2025 a conferinței How to Web, sunt așteptați peste 3.000 de participanți, inclusiv profesioniști din domeniul tehnologiei, fondatori, investitori și lideri din industrie. Evenimentul va include discursuri, mese rotunde, workshop-uri și evenimente adiacente de networking, toate axate pe stimularea inovării și creșterii în ecosistemul tehnologic din Europa de Est.