Înscrieri online: Se caută antreprenori IT români cu idei de afaceri în domeniul financiar, la RoFintech Spark Hackathon 2025. Ce premii se pot câștiga

Asociația Română de Fintech (RoFintech) anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, lansarea RoFintech Spark Hackathon, prima competiție națională dedicată ideilor fintech aflate în fază incipientă.

Înscrierile se fac AICI, până pe 1 noiembrie 2025. Participarea este deschisă pentru echipe formate din 2–3 membri.

Evenimentul este conceput ca o platformă practică de validare și lansare pentru cei care aspiră să devină fondatori în domeniul tehnologiei financiare, oferindu-le contextul ideal pentru a-și testa și structura ideile într-un cadru profesionist de validare antreprenorială.

Gândit ca un precursor al viitorului RoFintech Spark Incubator, hackathonul oferă un cadru structurat pentru profesioniști din industria financiară și pasionați de tehnologie care doresc să-și testeze ideile în fața mentorilor și a unui juriu format din lideri ai pieței.

Inițiativa face parte din viziunea RoFintech de a consolida poziția Europei Centrale și de Est ca hub regional de inovație în fintech.

Competiția va avea loc în perioada 14–16 noiembrie 2025, într-o locație office din București, și va aduce împreună echipe care își doresc să transforme idei de business în concepte viabile.

Participanții vor lucra alături de mentori și profesioniști din domeniul financiar, beneficiind de feedback aplicat în definirea propunerii de valoare și structurarea modelului de afaceri.

Hackathonul se va încheia cu un Demo Day în fața unei audiențe formate din peste 80 de reprezentanți ai sectorului financiar și ai ecosistemului de investiții din România.

Cele mai promițătoare idei vor fi premiate

Echipele își vor prezenta soluțiile dezvoltate, iar cele mai promițătoare idei vor fi premiate, a precizat Asociația Română de Fintech.

Pe parcursul celor trei zile, echipele selectate vor participa la workshopuri, sesiuni de lucru aplicat și mentorat 1:1, iar la final își vor prezenta ideile în fața unui juriu format din investitori, bancheri și reprezentanți ai autorităților.

Echipa câștigătoare va primi marele premiu, iar primele trei echipe vor intra direct în programul RoFintech Spark Incubator, unde vor beneficia de sprijin concret în dezvoltarea ulterioară a ideii într-un business real. Pe site-ul competiției se menționează un premiu în bani pentru câștigător.

„RoFintech Spark Hackathon s-a născut dintr-o observație simplă, dar urgentă: prea multe idei bune în fintech nu trec niciodată de stadiul de discuție din pauza de cafea. Cu Spark Hackathon, creăm prima platformă din România unde aceste idei pot fi luate în serios, testate și sprijinite să crească. Acesta este veriga lipsă din ecosistemul nostru – și e responsabilitatea noastră, ca asociație, să o construim” - a declarat Cosmin Cosma, președintele RoFintech, organizație care reunește antreprenori fintech prezenți pe piața românească.