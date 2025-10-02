Înscrieri: Eveniment dedicat orașelor inteligente, la Politehnica București

Companii din domeniul tehnologiei, reprezentanți ai administrației publice centrale și locale, mediul academic și cercetători sunt așteptați la un eveniment dedicat orașelor inteligente, găzduit de Universitatea Politehnica București, pe 7 și 8 octombrie 2025, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI. Participarea este gratuită.

La Smart City Highlights, vizitatorii vor putea vedea expoziții interactive și demonstrații live, printre care prezentarea unui data center mobil, o expoziție de vehicule electrice, o stație de autobuz inteligentă, alături de soluții pentru infrastructură IT, managementul documentelor și iluminat public inteligent.

Printre participanți se numără și echipele de robotică AI Citizens, campioană mondială la competiții de robotică, și Cyberlis76, vicecampioană europeană.

În prima zi a evenimentului, participanții vor putea asista la workshopuri aplicate, expoziții tehnologice și demonstrații pentru soluții pentru marile orașe, cu teme precum mobilitatea inteligentă, digital twin, securitatea cibernetică, orașele verzi, inteligența artificială și Big Data.

A doua zi a evenimentului va aborda soluții pentru comunitățile mici și mediul rural, cum ar fi iluminatul public inteligent, infrastructura digitală accesibilă, telemedicina, agricultura sustenabilă și eficiența energetică.

Orașele inteligente înseamnă fonduri europene atrase, investiții private și locuri de muncă noi. Pentru cetățeni, acestea se traduc în trafic redus, aer mai curat, administrație digitală și servicii mai eficiente. Prin dezvoltarea orașelor inteligente, România își poate alinia strategia urbană la tendințele europene, devenind un jucător relevant în competiția pentru inovație și sustenabilitate, spun organizatorii.

Smart City Highlights se află la prima ediție și este organizat de Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, prin inițiativa Smart City Cluster, cu sprijinul Philip Morris România, Vodafone Business, Dell Technologies, AMD și Veolia.