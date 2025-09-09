Înscrieri: Eveniment despre antreprenoriat și networking, în București

Pasionați ai lumii digitale, antreprenori și alții sunt așteptați la un eveniment care se va desfășura în București, la care speakerii vor vorbi despre importanța comunităților și a conexiunilor și rolul acestora în dezvoltarea antreprenorială, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cei interesați se pot înscrie gratuit AICI. Evenimentul SocialPedia 72 va avea loc pe 16 septembrie 2025, de la ora 18:30, la Restaurant Monarh din București.

Într-o lume de business în care conexiunile autentice fac diferența, comunitățile, fie ele online sau offline, devin pilonii care susțin dezvoltarea antreprenorilor.

Un raport recent arată că 8 din 10 antreprenori consideră apartenența la o comunitate profesională drept esențială pentru succesul pe termen lung, în timp ce 70% dintre manageri declară că primele colaborări de business au venit prin recomandări și conexiuni din comunități.

În România, grupurile de antreprenori și rețelele de networking cresc constant, iar interacțiunea directă între specialiști, manageri și freelanceri devine un factor-cheie pentru dezvoltarea afacerilor.

La SocialPedia ediția 72, cu tema „The Power of Communities”, vor fi abordate următoarele subiecte:

Cum construiești experiențe care să pună clientul în centrul comunității tale și de ce acest lucru devine fundația unui business sustenabil.

Cum creezi și menții comunități online active? Dar offline?

Cum transformi networking-ul într-un instrument real de business și ce rol joacă comunitățile de antreprenori în crearea de parteneriate valoroase.

Cum găsești echilibrul între comunitățile online și offline și care sunt avantajele fiecăreia pentru antreprenori.

De ce este esențial pentru antreprenori să se expună în comunități online și offline?

Cum ne prezentăm eficient, ca antreprenori, în astfel de comunități?

Speakerii acestei ediții sunt:

Roxana Domnica - Fondator MORE Networking;

- Fondator MORE Networking; Diana Mihailă - Antreprenor media & fondator comunitate „Idei de organizare”;

- Antreprenor media & fondator comunitate „Idei de organizare”; Alexandra Bogdan - Strateg de business & Customer Experience.