[P] Cât costă un proiect complet de spălătorie auto cu 2 boxe, de la idee la funcționare

Un proiect complet de spălătorie auto self service cu 2 boxe pornește, de cele mai multe ori, din dorința de a construi ceva clar, predictibil și ușor de controlat. Este un tip de afacere care nu depinde de personal numeros și poate funcționa eficient dacă este gândită corect de la început.

Costul total este rezultatul mai multor decizii: ce echipamente alegi, ce programe oferi, cât investești în infrastructură și cât de bine pregătești spălătoria pentru funcționare pe termen lung.

O spălătorie cu două boxe este un punct de plecare echilibrat. Nu este nici prea mică, dar nici supradimensionată pentru un buget de start. Cu două boxe poți deservi constant clienți, fără timpi mari de așteptare, iar investiția rămâne controlabilă.

Diferența dintre un proiect care funcționează fără probleme și unul care generează frustrări apare din modul în care sunt alese componentele și din felul în care sunt puse cap la cap. Presiunea apei, calitatea spumei, timpul de răspuns al programelor și funcționarea iarna sunt lucruri pe care clienții le simt imediat.

Costul boxelor și echipamentele de bază

Primul și cel mai important cost este cel al boxelor propriu-zise. Aici se află echipamentele care fac spălarea efectivă și care influențează direct experiența clientului.

Un reper clar este Pachetul Standard pentru o boxă de spălătorie auto self service, care costă 4.690 €/boxă. Pentru două boxe, investiția ajunge la 9.380 €.

Acest pachet include tot ce este necesar pentru funcționare corectă:

post comandă cu butoane antivandalism, display dot matrix și jetonieră electronică

alimentare la 24V pentru siguranță electrică

tablou de automatizare cu protecții individuale pentru fiecare componentă

cadru metalic pentru alimentarea cu substanțe chimice

kit electrovane 24V cu protecție la scurtcircuit

pompă de înaltă presiune de 15 L/min, motor 5.5k

pompă de joasă presiune pentru stabilitate în funcționare

sistem de dozare soluții chimice cu reglaj de consum

protecție termică pentru pompă și sistem anti-îngheț manual

braț rotativ 360°, lance de spălare, lance de spumă, furtun ranforsat și suporți

Cele patru programe incluse în pachet sunt:

prespălare cu detergent

clătire cu înaltă presiune

ceară

pauză

Pachetul este configurabil până la 8 programe, ceea ce oferă flexibilitate pentru extindere ulterioară. Pentru un start corect, acest nivel de echipare este suficient și stabil. WashPoint oferă acest tip de configurare gândită pentru utilizare zilnică, nu doar pentru prezentare.

Programe suplimentare și diferențierea spălătoriei

După ce ai baza funcțională, următorul pas este să decizi ce programe suplimentare adaugi. Acestea nu sunt obligatorii de la început, dar pot crește valoarea fiecărei spălări.

Printre cele mai utilizate programe suplimentare se numără:

super spumă : 1.450 €

: 1.450 € super spumă Hybrid pe aer : 2.200 €

: 2.200 € clătire cu osmoză : 2.000 €

: 2.000 € polish pentru strălucire : 500 €

: 500 € prespălare jante : 700 €

: 700 € anti insecte : 700 €

: 700 € perie pentru dubițe și camioane : 1.300 €

: 1.300 € iluminare smart : 250 €

: 250 € butoi de stoc tampon : 500 €

: 500 € Rainbow Foam : 900 €

: 900 € spălare sub șasiu : 3.500 €

: 3.500 € instalație de apă caldă: 1.000 €

Nu este recomandat să le instalezi pe toate din prima. Alegerea trebuie făcută în funcție de zonă și tipul de clienți.

De exemplu:

în zone urbane, clătirea cu osmoză și polishul sunt foarte apreciate

lângă drumuri circulate, anti insecte și prespălarea jantelor sunt utile

în zone reci, apa caldă și protecțiile anti-îngheț sunt importante

pentru trafic de SUV-uri sau utilitare, spălarea sub șasiu aduce un plus real

Un exemplu de configurare echilibrată pentru două boxe poate însemna adăugarea programelor de super spumă, osmoză și anti insecte. Costul suplimentar ajunge astfel la aproximativ 4.150 €, dar crește și timpul petrecut de client în boxă, implicit încasarea.

Echipamente adiționale și infrastructura necesară

Pe lângă programe, există echipamente adiționale care influențează funcționarea zilnică și controlul afacerii.

Cele mai frecvent alese sunt:

acceptor de bani pe boxă : 650 €

: 650 € sistem anti-îngheț PLUS : 300 € + 150 €

: 300 € + 150 € extra garanție 6 luni : 250 €

: 250 € extra garanție 12 luni : 500 €

: 500 € sistem de încălzire : 500 €

: 500 € plată cu card de fidelitate : 400 €

: 400 € plată cu card bancar : 1.100 €

: 1.100 € serviciu internet: 500 €, cu afișarea erorilor și încasărilor în timp real

Aceste dotări ajută la:

încasări mai simple și mai rapide

monitorizarea spălătoriei de la distanță

reducerea problemelor pe timp de iarnă

intervenții rapide când apare o eroare

Infrastructura este un capitol separat și depinde mult de locație. Totuși, există câteva lucruri care apar aproape întotdeauna:

platforme betonate cu pante corecte

rigole și sisteme de colectare a apei

alimentare electrică dimensionată corect

împământare

alimentare cu apă și protecție la îngheț

iluminat și semnalizare de bază

Aceste costuri nu sunt întotdeauna vizibile la început, dar influențează direct cât de bine funcționează spălătoria pe termen lung.

Cum arată bugetul final și ce trebuie să reții?

Pentru a avea o imagine clară, putem vorbi de trei variante uzuale.

O variantă de start include:

2 boxe cu Pachet Standard: 9.380 €

câteva echipamente de bază pentru plată și control

infrastructură minimă, în funcție de teren

O variantă medie, cea mai des întâlnită, include:

baza de 9.380 €

2-3 programe suplimentare bine alese

plăți moderne și protecție anti-îngheț

O variantă avansată adaugă:

programe premium

sisteme complete de plată și monitorizare

extra garanție și echipamente pentru confortul clienților

Pretul unui proiect de spalatorie auto 2 boxe nu trebuie privit ca o cheltuială fixă, ci ca o construcție etapizată. Dacă baza este solidă, extinderea se face ușor și controlat.

WashPoint oferă exact acest tip de abordare, cu echipamente gândite să funcționeze corect din prima zi și să permită dezvoltarea ulterioară fără schimbări majore. O spălătorie proiectată corect nu înseamnă doar costuri bine calculate, ci și liniște în exploatare, lucru care contează cel mai mult după deschidere.