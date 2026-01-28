Înscrieri 2026: Finanțări de 850.000 de lei pentru ONG-uri românești

Grupul MOL România și Fundația pentru Parteneriat au lansat o nouă ediție a programului „Spații Verzi” - prin care compania pune la dispoziția ONG-urilor fonduri de 850.000 de lei destinate proiectelor de protejare a naturii, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Organizațiile interesate pot depune cereri de finanțare până cel târziu pe 26 februarie 2026, pe cele două componente ale programului: Arii Naturale Protejate și Permacultură în Zone Urbane.

Fiecare proiect poate beneficia de maximum 40.000 de lei. Propunerile vor fi evaluate de un juriu format din specialiști cu experiență în domeniul protecției mediului, iar rezultatele selecției vor fi comunicate până la sfârșitul lunii martie 2026.

În cadrul componentei Arii Naturale Protejate sunt eligibile proiectele care vizează „promovarea” acestora și o mai bună înțelegere a „rolului și valorii acestora” în rândul comunităților locale, prin implicarea ONG-urilor, a școlilor și a locuitorilor.

Componenta de Permacultură în Zone Urbane sprijină „inițiative practice de permacultură în mediul urban”, având ca obiectiv „crearea și dezvoltarea de spații verzi sustenabile”, cu implicarea activă a comunităților locale.

„Am văzut, de-a lungul timpului, cum ideile bune, susținute corect, pot transforma locuri nefolosite în spații vi, care aduc oamenii împreună și suntem onorați să continuăm să investim în idei și proiecte care ne arată că schimbarea reală se face prin perseverență, implicare și colaborare”, a declarat Gábor Mozga, CEO & Country Chairman al MOL România.



Solicitanții trebuie să trimită cererea de finanțare la următoarele adrese de e-mail: spatiiverzi@repf.ro și programulspatiiverzi@gmail.com, până la data de 26 februarie 2026, ora 23:59.

După implementarea proiectelor finanțate, câte un proiect din fiecare dintre cele două componente, care obține cele mai bune rezultate, primește un premiu special în valoare de 10.000 de lei.

În 2025, au fost acordate finanțări în valoare totală de peste 825.000 lei pentru 21 de proiecte, în care s-au implicat peste 6.000 de persoane.





