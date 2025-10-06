Skip to content

Înscrieri 2025: Studenții români din domeniile IT se pot înscrie la un hackathon, organizat în București

Înscrieri 2025: Studenții români din domeniile IT se pot înscrie la un hackathon, organizat în București
Sursă: © Dizain777 | Dreamstime.com

Studenții din domeniile IT din România se pot înscrie la un hackathon, unde echipele vor dezvolta o aplicație pe baza unei teme propuse, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI începând cu data de 6 octombrie.

Asociația Studenților la Matematică și Informatică organizează Smarthack, ajuns la a X-a ediție, pe 8 și 9 noiembrie.

Participanții vor avea 24 de ore pentru a dezvolta o aplicație software pe baza unei teme propuse de unul dintre partenerii competiției din domeniul IT&C. Echipele formate din 3-5 persoane vor lucra sub îndrumarea mentorilor, specialiști de la companiile participante la eveniment, pentru a găsi cele mai bune soluții.

Participanții pot beneficia, astfel, de oportunități de networking, workshop-uri tehnice și sesiuni de Pitching Skills.

Valoarea totală a premiilor va depăși 5.500 EUR, dar cel mai valoros câștig va fi experiența acumulată și oportunitatea de a-și dezvolta competențe utile pentru carieră, susțin organizatorii.

Fondată în 2009, Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) își propune să reprezinte interesele și aspirațiile studenților, facilitând comunicarea dintre aceștia și cadrele didactice. Prin proiectele pe care le organizează, asociația sprijină dezvoltarea abilităților tehnice, de comunicare și leadership ale studenților, esențiale pentru viitorul lor profesional.

Idei | Antreprenori

Fonduri europene: O firmă românească de inteligență artificială primește 7,6 milioane lei finanțare

Înscrieri la hackathon, buton pe tastatură

Înscrieri: Hackathon pentru startup-uri tech și studenți interesați de inteligență artificială. Premii în valoare totală de 4.000 EUR

Vie de struguri în Iași, magazin de biciclete și cursuri de ciclism și fermă de prepelițe – Știri despre afaceri locale din România 2025

Joburi în IT: O companie americană a cumpărat un startup românesc și va face angajări, la București

Fondatorii LYS Labs, Andra Nicolau și Marian Oancea

Crypto: O firmă românească de infrastructură de trading cu AI, care a atras finantare de 4 milioane dolari, intră în programul Chainlink Build din Solana

Sorin Nicolau, fondator Lenox Prod, la conferința StartupCafe „De la idee la 300.000 EUR finanțare”

VIDEO. „Niciodată să nu te uiți la ziua de mâine, ci să te uiți la ziua de poimâine.” Sorin Nicolau, fondator al afacerii cu încălțăminte Lenox Prod, sfaturi pentru antreprenori

Înscrieri: Eveniment dedicat orașelor inteligente, la Politehnica București

Philippe Beucher, Fondator și CEO RSight

Investitori români, participanți la o finanțare de 2,65 milioane EUR pentru o platformă de angajări cu AI, operată de o echipă franco-română