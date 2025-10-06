Înscrieri 2025: Studenții români din domeniile IT se pot înscrie la un hackathon, organizat în București

Studenții din domeniile IT din România se pot înscrie la un hackathon, unde echipele vor dezvolta o aplicație pe baza unei teme propuse, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Înscrierile se fac AICI începând cu data de 6 octombrie.

Asociația Studenților la Matematică și Informatică organizează Smarthack, ajuns la a X-a ediție, pe 8 și 9 noiembrie.

Participanții vor avea 24 de ore pentru a dezvolta o aplicație software pe baza unei teme propuse de unul dintre partenerii competiției din domeniul IT&C. Echipele formate din 3-5 persoane vor lucra sub îndrumarea mentorilor, specialiști de la companiile participante la eveniment, pentru a găsi cele mai bune soluții.

Participanții pot beneficia, astfel, de oportunități de networking, workshop-uri tehnice și sesiuni de Pitching Skills.

Valoarea totală a premiilor va depăși 5.500 EUR, dar cel mai valoros câștig va fi experiența acumulată și oportunitatea de a-și dezvolta competențe utile pentru carieră, susțin organizatorii.

Fondată în 2009, Asociația Studenților la Matematică și Informatică (ASMI) își propune să reprezinte interesele și aspirațiile studenților, facilitând comunicarea dintre aceștia și cadrele didactice. Prin proiectele pe care le organizează, asociația sprijină dezvoltarea abilităților tehnice, de comunicare și leadership ale studenților, esențiale pentru viitorul lor profesional.