Înscrieri: Program de sprijin pentru antreprenoarele din România la început de drum

Româncele cu vârsta între 18 și 35 de ani, care au afaceri la început de drum, se pot înscrie într-un program de 3 luni, care are ca scop dezvoltarea business, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Cele interesate se pot înscrie AICI până pe 30 septembrie 2025.

Programul Start Her Journey, organizat de Impact Hub, va selecta 20 de participante, care dețin un SRL sau PFA cu sediul în România, și care au realizat deja vânzări. Participantele trebuie să aibă un rol decizional în compania cu care aplică (administrator, asociat) și să aibă planuri clare de dezvoltare.

Acestea vor învăța de la experți de business cum să-și elaboreze strategia de creștere a afacerilor pe care le au.

Selecția participantelor va fi realizată între 1-8 octombrie, iar anunțarea participantelor selectate se face pe 10 octombrie. Antreprenoarele alese vor urma trei module online de învățare care tratează teme importante pentru dezvoltarea de afaceri, susținute de specialiști.

Astfel, pe 13 octombrie va avea loc modulul despre branding și oportunități de creștere a afacerii, urmat pe 17 octombrie de cel despre canalele de vânzare. Ultimul modul, pe 23 octombrie, este despre folosirea inteligenței artificiale (AI) pentru a crește businessul.

„Doar 2% din finanțările de capital de risc din Europa merg către startupuri conduse de femei, în ciuda dovezilor că aceste afaceri au performanțe superioare celor fondate exclusiv de bărbați, potrivit unei analize elaborate de Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin. Așa s-a născut programul Start Her Journey prin care oferim antreprenoarelor acces la instrumente practice și la o comunitate de sprijin. Ne dorim ca participantele să plece din program cu o strategie clară de creștere, cu planuri de vânzări aplicate și cu încrederea că pot folosi tehnologia, inclusiv AI, pentru a-și accelera afacerea. Este modul nostru de a susține nu doar ideile, ci și curajul femeilor care aleg antreprenoriatul”, a spus Oana Craioveanu, CEO & Cofondator Impact Hub Bucharest & Startarium.

Printre beneficiile de care vor avea parte antreprenoarele, se numără construirea unei strategii de creștere, oportunități de networking cu antreprenoare din toată țara, vizibilitate în fața comunității Impact Hub Bucharest și acces în comunitatea de alumni a hub-ului.