Înscrieri 2025: Accelerator dedicat startup-urilor europene din industria medicală

Startup-urile europene, inclusiv din România, cu soluții cu impact în zona de sănătate, se pot înscrie în cea de-a 8-a ediție a acceleratorului de afaceri Rubik Garage, care va avea loc între octombrie 2025 și februarie 2026, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Participarea este gratuită, iar cei interesați se pot înscrie AICI până pe 25 septembrie 2025.

În funcție de nivelul de dezvoltare al startup-urilor, programul are două variante de parcurs care oferă sprijin personalizat și adresează provocări specifice:

1. Stadiul Pre-MVP: De la proof of concept la prototip - pentru soluțiile care se încadrează între TRL 3-5 (Technology Readiness Level).

Obiectivul este validarea tehnică și funcțională a soluțiilor, evoluția de la proof of concept la prototip funcțional, pregătirea pentru testarea cu utilizatori și pentru lansarea pe piață.

Beneficiile programului:

Analiza fezabilității și a impactului soluției în domeniul medical;

Definirea și dezvoltarea unui prototip funcțional, pregătit pentru feedbackul inițial al utilizatorilor;

Definirea unui model de afaceri și pregătirea pentru atragerea de investiții private.

2. Stadiul MVP & dezvoltare: De la testare la tracțiune pe piață - pentru soluțiile care se încadrează între TRL 6-8 (Technology Readiness Level).

Obiectivul este de a ajuta startup-urile să:

Valideze tehnologia în medii operaționale;

Atragă primii clienți sau utilizatori;

Rafineze modelul de afaceri pentru a accelera creșterea, lansarea în piață sau atragerea de investiții private.

Sunt eligibile echipele din Europa care dezvoltă soluții în domeniul de sănătate care se încadrează în TRL 3-8 (Technology Readiness Level), o echipă de co-fondatori cu experiență în domeniul medical și ambiția de a se dezvolta în alte piețe Europene și nu numai.

Se încadrează startup-urile care dezvoltă soluții din domeniile: medtech, healthtech, dispozitive medicale digitale, sănătate digitală, date medicale, longevitate și sănătate mintală, dar și sănătatea consumatorilor.

Ca toate programele Rubik Hub, și acesta este gratuit și equity free, însă implică un efort substanțial atât din partea echipei, cât și a întregii comunități. De aceea, au prioritate în selecție candidații care demonstrează un angajament puternic de a fi activi în program, explică organizatorii

„Prin programul de accelerare Rubik Garage susținem dezvoltarea startupurilor din domeniul medical către soluții pregătite pentru piață, validare în lumea reală și tracțiune comercială. Rubik Hub are expertiza necesară pentru a susține startupurile în tranziția de la validarea timpurie la modele de afaceri viabile, oferindu-le sprijinul și cunoștințele necesare. Am ales să aplicăm această experiență în unul dintre cele mai provocatoare sectoare – sănătatea – pentru a aduce inovație reală și impact durabil”, spune Ionuț Amariei, program manager.

Structura Rubik Garage, ediția a 8-a

Programul începe pe 22 octombrie și presupune un mix de ateliere, sesiuni de feedback individuale, întâlniri cu investitori, cu alți fondatori și cu antrenori certificați. În total, vor fi peste 100 de ore de lucru.

Vor exista și întâlniri fizice: între 26-28 noiembrie, va avea loc un bootcamp în Milano, în care participanții se vor cunoaște între ei, dar și echipa Rubik Hub, precum și o parte din mentori. Apoi, la jumătatea lunii februarie, va avea loc Demo Day-ul, unde echipele își vor demonstra progresul în fața unui public format din investitori, potențiali parteneri și mentori.

Rubik Garage a ajuns acum la cea de-a opta ediție, iar echipa a lucrat cu peste 230 de fondatori. Printre alumni se numără Rayscape, Synaptiq, Apollo AI, Beesers. Comunitatea de mentori Rubik Hub include peste 250 de fondatori, investitori și experți din diferite țări.

Această ediție este susținută de Orange și Clusterul Imago-Mol, prin proiectele Innovate EU și Cluster4Health.