Cum a arătat industria de jocuri video în 2025

Anul 2025 a fost unul definitoriu pentru industria jocurilor video, marcat de lansări importante de hardware, tranzacţii de zeci de miliarde de dolari şi schimbări structurale în strategiile marilor jucători din sector, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Unul dintre cele mai importante evenimente ale anului a fost anunţul privind retragerea de la bursă a Electronic Arts, printr-o tranzacţie de aproximativ 55 miliarde dolari. Consorţiul care a făcut oferta este condus de fondul suveran al Arabiei Saudite, Public Investment Fund, alături de Affinity Partners, vehiculul de investiţii al lui Jared Kushner, şi fondul Silver Lake.

Tranzacţia, care include circa 20 miliarde dolari sub formă de finanţare prin datorie, este cel mai mare leveraged buyout din istoria Wall Street.

Analiştii de la Omdia spun că mutarea ridică întrebări majore legate de viitorul EA, în special dacă noul acţionariat va trata compania ca pe un proiect de imagine sau va urmări maximizarea randamentelor financiare.

În Europa, Ubisoft a încercat să îşi redreseze poziţia, deşi anul a început cu o nouă amânare a jocului Assassin’s Creed Shadows. În martie, acţiunile Ubisoft au primit un impuls după anunţul creării unui nou studio, Vantage Studios, împreună cu gigantul chinez Tencent.

Noua entitate se va concentra pe francize-cheie precum Assassin’s Creed, Far Cry şi Tom Clancy’s Rainbow Six. Cu toate acestea, acţiunile Ubisoft au pierdut peste 50% din valoare în 2025 şi sunt cu peste 90% sub maximul atins în 2021.

La polul opus, Take-Two Interactive a beneficiat de entuziasmul investitorilor, alimentat de aşteptările legate de următorul titlu Grand Theft Auto. Totuşi, lipsa de informaţii clare despre GTA 6 şi anunţul din noiembrie privind amânarea lansării până în noiembrie 2026 au dus la o scădere abruptă a acţiunilor companiei.

Lansarea GTA 6 este programată spre finalul ciclului de viaţă al consolelor PlayStation 5 şi Xbox Series X, ambele lansate în urmă cu şase ani. Acest context a determinat o schimbare de strategie în rândul marilor producători de console. Xbox a renunţat în mare parte la exclusivităţi, lansând titluri precum Indiana Jones şi Forza Horizon şi pe PlayStation, în timp ce Sony a accelerat publicarea jocurilor sale pe PC.

Potrivit CEO-ului Take-Two, Strauss Zelnick, industria se îndreaptă spre un model mai deschis, în care graniţele tradiţionale dintre console şi PC se estompează. Datele Omdia arată că, în 2025, jocurile mobile au reprezentat 60% din cheltuielile consumatorilor, consolele 23%, iar PC-ul 16%.

În acest context, Nintendo a rămas fidelă strategiei bazate pe exclusivităţi. Lansarea consolei Switch 2, însoţită de titluri exclusive precum un nou Mario Kart şi un joc Donkey Kong complet nou, a fost un succes major. Switch 2 a devenit cea mai rapid vândută consolă din istorie, cu peste 10 milioane de unităţi comercializate în primele patru luni.

Nu toţi analiştii sunt însă convinşi de sustenabilitatea acestui model. Christopher Dring, fondatorul publicaţiei The Game Business, avertizează că dependenţa aproape totală de titlurile proprii face ca Nintendo să fie vulnerabilă în perioadele fără lansări majore.

Per ansamblu, 2025 a confirmat că industria jocurilor video rămâne una dintre cele mai dinamice şi competitive din sectorul tehnologic global, aflată la intersecţia dintre divertisment, tehnologie şi finanţe, cu mize tot mai mari pentru anii care urmează.