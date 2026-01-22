CampioMATE – START JOC pentru ediția 2026. Peste 300 de echipe de elevi de gimnaziu se vor întrece în acest an la concursul de matematică

CampioMATE - campionatul național de matematică pe echipe, dedicat elevilor de gimnaziu, a dat oficial START JOC pentru ediția 2026, se arată într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Evenimentul a reunit întreaga comunitate: elevi, profesori, părinți, liceeni voluntari, parteneri și suporteri din întreaga țară.

Organizat de Asociația „Visuri Îndrăznețe”, în parteneriat cu Societatea de Științe Matematice din România, și implementat local, împreună cu Inspectoratele Școlare Județene, CampioMATE „continuă să demonstreze că matematica poate fi un instrument puternic, ce antrenează atât mintea unei noi generații, cât și încrederea, abilitățile de colaborare și perseverența tinerilor implicați în joc”.

A cincea ediție, organizată în acest an, aduce la start mai mulți participanți: peste 16.000 de elevi de gimnaziu înscriși, din aproximativ 1.200 de școli, susținuți de circa 1.100 de profesori coordonatori.

În urma calificărilor, derulate în noiembrie 2025, elevii au format 339 de echipe, coordonate de antrenori voluntari și 26 de bănci de rezerve, coordonate de liceeni voluntari din toată țara.

Concurs recunoscut de Ministerul Educației

Până la finalul lunii mai 2026, jucătorii vor parcurge 5 etape de campionat, fiecare cu conținut matematic din programa școlară și misiuni online pe platforma www.campiomate.ro, dar și două probe sociale, pentru consolidarea echipelor.

La finalul campionatului, rezultatele echipelor și ale jucătorilor de top vor fi recunoscute cu medalii pe măsura perseverenței dovedite.

„CampioMATE nu este doar despre matematică, ci despre cum îi ajutăm pe copii să capete încredere în gândirea lor, să își antreneze perseverența, să lucreze în echipă și să înțeleagă că, împreună, cu determinare, pot depăși provocări reale în orice domeniu. În arena campionatului, matematica devine un joc de antrenament al minții, dar și un context pentru antrenarea curajului și a spiritului de echipă, pentru viitor.”, a declarat Maria Predoiu, Director Executiv CampioMATE.

Ediția 2025 a fost inclusă pe lista concursurilor școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, „confirmând valoarea sa educațională și contribuția reală la creșterea competențelor elevilor”.

„Telefoanele, cardurile bancare, tot ce ne înconjoară, camere de supraveghere, sateliții - în esență au înăuntru multă matematică. Încercați să vă apropiați de matematică și din punctul acesta de vedere. Succes în anul acesta la acest concurs minunat! Să deveniți și mai iubitori de matematică, să deveniți și mai deștepți, să vă bucurați și de copilărie. Și nu uitați, faceți și sport!”, a transmis jucătorilor Prof. Univ. Dr. Radu Gologan, Președintele Societății de Științe Matematice din România.

Prin ediția din 2026, CampioMATE „își reafirmă misiunea de a atrage o nouă generație de atleți ai minții spre matematică, pentru a se dezvolta armonios și a se pregăti pentru un viitor în acești tineri vor putea accesa profesii de valoare înaltă„, obținând astfel „bunăstare pentru ei și contribuind direct la bunăstarea generală a societății”.





















