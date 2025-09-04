Impactul inteligenței artificiale: Gigantul IT american Salesforce a concediat 4.000 de angajați

CEO-ul Salesforce, Marc Benioff, a spus că a redus numărul de angajați din zona de asistență de la 9.000 la 5.000 prin folosirea de agenți cu inteligență artificială, potrivit Business Insider.

Invitat la o emisiune, directorul colosului american de software pentru întreprinderi a declarat că agenții AI din divizia de asistență pentru clienți înlocuiesc oamenii, ajutând compania să lucreze cu mai multe clienți potențiali.

„Am reușit să-mi reechilibrez numărul de angajați la departamentul de asistență. L-am redus de la 9.000 la aproximativ 5.000 oameni pentru că am nevoie de mai puține capete”, a declarat Benioff.

La începutul anului 2025, compania avea în total peste 76.000 de angajați în toate diviziile sale. Tot atunci, Salesforce a lansat platforma de agenți AI Agentforce.

„Datorită beneficiilor și eficienței Agentforce, am văzut că numărul de cazuri de asistență pe care le gestionăm a scăzut și nu mai trebuie să completăm în mod activ rolurile de inginer de asistență. Am redistribuit cu succes sute de angajați în alte domenii, cum ar fi servicii profesionale, vânzări și succesul clienților”, a declarat un reprezentant al companiei pentru sursa citată.

Momentan, Marc Benioff a spus că jumătate dintre conversații sunt preluate de către inteligența artificială, iar cealaltă jumătate de către oameni, iar lucrul împreună este important, deoarece agenții AI își pot da seama că nu pot face față unei sarcini și au nevoie de sprijin uman.

„Au fost peste 100 de milioane de clienți potențiali pe care nu i-am sunat înapoi la Salesforce în ultimii 26 de ani pentru că nu am avut suficienți oameni”, a spus el. „Dar acum avem un agent de vânzări care cheamă înapoi fiecare persoană care ne contactează.”

Gigantul american a raportat venituri de peste 10,2 miliarde dolari pentru trimestrul încheiat la 31 iulie 2025, în creștere cu 10% față de aceeași perioadă a anului trecut, conform Al Jazeera. Compania a anunțat, de asemenea, o creștere de 20 miliarde dolari a planului său de răscumpărare de acțiuni.