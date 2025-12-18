TOP Joburi căutate de români, în 2025: Șoferii și contabilii, printre cele mai căutate locuri de muncă (platformă de recrutare)

Cel mai căutat job de români anul acesta pe o platformă de recrutare a fost cel de șofer, atenția candidaților mergând în special către pozițiile de șofer de categoria B, șofer de distribuție sau șofer de tir, potrivit unui comunicat transmis, joi, StartupCafe.ro.

Cu toate că „șofer” a fost cel mai căutat cuvânt cheie în 2025 pe platforma eJobs (1,35 milioane căutări), căutările sunt în scădere cu 14,9% față de anul trecut.

Cuvântul cheie „contabil” a fost al doilea cel mai căutat, de la începutul anului și până acum, cu 681.000 de interogări în platformă. În acest caz, însă, creșterea este considerabilă față de 2024, respectiv 51,8%.

Tot cu un procent de creștere, dar mai mic (19%) se află și căutările pentru poziția de asistent medical, poziție pentru care candidații au făcut 626.000 de interogări. Aproape 534.000 de căutări au apărut pentru joburile disponibile în call - centere, interesul candidaților mergând aproape în exclusivitate către pozițiile de operator call – center.

De altfel, sectorul de call-center / BPO s-a aflat și anul acesta în topul celor mai mari angajatori, în funcție de numărul de locuri de muncă scoase în piață, dar și una dintre primele opțiuni ale tinerilor aflați la început de carieră, cu experiență minimă sau aflați chiar la prima angajare. 37.000 de joburi în acest sector au fost disponibile de la începutul anului și până acum, fiind al doilea cel mai mare generator de locuri de muncă noi, după comerț.

Un alt cuvânt cheie care a generat un număr mare de căutări în 2025 (530.000) este „inginer”.

„În creștere cu 55% față de anul trecut, această poziție a apărut frecvent în interogările făcute de candidați, chiar dacă este cunoscut faptul că reprezintă o nișă pe care și angajatorii o caută intens. Alături de muncitorii calificați au fost categoria pentru care încă vedem un deficit în piață și pentru care au existat oferte numeroase de angajare, indiferent de contextul economic pe care l-am traversat. Cei care au vrut să își schimbe locul de muncă au reușit să facă asta relativ ușor, iar salariile au rămas competitive”, a spus Roxana Drăghici, Head of Sales în cadrul eJobs.

Cele mai populare specializări au fost cele de inginer constructor, inginer mecanic, inginer de instalații, inginer chimist sau inginer proiectant.

Joburile remote rămân și în 2025 pe radarul celor aflați în căutarea unui loc de muncă, în creștere chiar cu 48% comparativ cu anul trecut. Astfel, cuvintele cheie „remote” sau „acasă” au fost folosite de 244.000 de ori de către cei aflați în prospectarea ofertei de joburi. Pe de altă parte, numărul de joburi remote înregistrează o scădere față de aceeași perioadă a anului trecut și acum mai reprezintă doar 3,6% din numărul total de locuri de muncă scoase în piață anul acesta.

De la începutul anului și până acum, în sectoarele pentru care s-au efectuat cele mai multe interogări în site, au fost postate 121.000 de joburi. Pentru industria de transport, au fost disponibile aproape 27.000 de poziții, pentru call-center / BPO 37.000, pentru sectorul medical 14.000, pentru servicii financiare 18.000, iar pentru remote aproape 10.000 de joburi.

Potrivit datelor Salario, comparatorul salarial marca eJobs, salariul mediu net al celor sunt angajați ca șoferi variază între 4.700 de lei și peste 12.000 de lei, dacă vorbim despre șoferi de tir care operează curse internaționale. Salariul mediu net al unui asistent medical este de aproximativ 4.800 de lei, iar pentru un operator call-center de 3.900. Media salarială pentru un contabil este de 5.000 de lei pe lună, în timp ce un inginer pornește de la un salariu de 6.000 de lei și poate ajunge până la 15.000 de lei, în funcție de specializarea pe care o are și nivelul de senioritate. Aceste medii salariale reflectă datele din toate județele țării și toate nivelurile de experiență.

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile 16.000 de joburi. Alte 5.000 de locuri de muncă sunt deschise pe iajob.ro, platforma de locuri de muncă lansată de eJobs și dedicată candidaților care își doresc să se angajeze rapid.