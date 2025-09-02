Cine vine la Impact Bucharest 2025: fosta Primă Doamnă a SUA, Michelle Obama, Daniel Dines (UiPath), Ömer Tetik (Banca Transilvania) și alții

În perioada 17-18 septembrie 2025, cei mai importanți lideri din business, startup-uri, politică, media și multe alte domenii se vor întâlni la București să discute strategii care vor defini poziția Europei de Sud-Est pe scena globală în anii următori, în cadrul evenimentului Impact Bucharest, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Agenda evenimentului este împărțită în 8 secțiuni tematice, fiecare aducând pe scenă lideri internaționali de opinie în domeniile lor, în prim-plan cu Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite, care va face prima sa vizită la București.

Impact Bucharest va cuprinte teme ca Cybersecurity, Green Economy, Digital Future, Startups, Global Economy & Banking, Financial Tech & Digital Commerce, Leadership, Marketing & Digital Consumers, printre altele.

Cine vine la evenimentul Impact Bucharest 2025

Peste 200 de experți internaționali, lideri de opinie și inovatori vor urca pe scena Impact Bucharest.

Prima zi a conferinței va începe cu Paul Georgescu, înotător în ape deschise și sportiv de anduranță recunoscut la nivel mondial, deținător al recordului Guinness pentru cel mai lung înot în apă înghețată și primul român care a finalizat Ice Mile.

Va urma pe scenă Edi Rama, Prim-ministrul Albaniei, lider vizionar și artist contemporan recunoscut internațional, care va susține un Fireside Chat cu Grégoire Roos de la BMW Foundation Herbert Quandt.

Sesiunea plenară din prima zi se va încheia cu o prezentare susținută de Erin Meyer - profesor la INSEAD, expert de renume mondial în cultură organizațională și coautoare, alături de Reed Hastings, CEO Netflix, a bestsellerului No Rules Rules. Ea va fi în dialog cu Ömer Tetik (Banca Transilvania) și Cosmin Vladimirescu (Mastercard).

În ziua a doua, publicul îl va putea asculta pe Daniel Dines - antreprenor miliardar, co-fondator și CEO al companiei UiPath, lider mondial în software de automatizare și inteligență artificială.

La finalul Impact Bucharest, se va desfășura o conversație între Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a SUA, autoare de bestselleruri și susținătoare globală a educației și oportunităților, aflată la prima sa vizită la București, și Beatrice Cornacchia de la Mastercard.