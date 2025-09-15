Imobiliare în București: teren de 2 hectare, vândut la prețul de aproape 4 milioane EUR, pentru construcția de blocuri

Dezvoltatorul imobiliar Prima Development Group, controlat de omul de afaceri orădean Ștefan Alexandru Kopanyi, a anunțat, luni, că a cumpărat un teren de 2 hectare, situat în București, pentru a extinde un complex de blocuri de locuințe aflat în construcție.

Valoarea tranzacției se ridică la aproape 4 milioane de euro, potrivit sursei citate.

Terenul este situat în apropiere de zona Mega Mall – Piața Delfinului, din sectorul 2, și va permite extinderea proiectului rezidențial Prima Solis cu încă 700 de apartamente.

Proiectul imobiliar se construiește pe fosta platformă industrială Antrefrig și are „deschidere spre str. Doamna Ghica” - menționează compania. Adresa la care figurează proiectul este Șos. Pantelimon 161, București.

Cele 700 de apartamente suplimentare ale proiectului urmează să fie construite tot la standard nZEB (nearly Zero Energy Building). Vor fi studiouri și apartamente cu două, trei sau patru camere, precum și penthouse-uri pe două niveluri, cu terase - mai susține firma.

„Această extindere consolidează poziția Prima Solis ca cel mai mare proiect rezidențial din zonă și un reper urban pentru estul Bucureștiului. Ne dorim să creăm nu doar locuințe moderne, ci și un spațiu în care oamenii să trăiască echilibrat, conectați atât la infrastructura orașului, cât și la natură”, promite Adrian Stoichină, co-CEO Prima Development Group.

Lucrările pentru Prima Solis au început în luna iulie 2025, proiectul fiind dezvoltat, într-o primă fază, pe un teren de 37.000 mp, iar în urma noii achiziții va ajunge la 57.000 de metri pătrați, pe care vor fi ridicate aproape 1.700 de apartamente, în total.

Prima Development Group se prezintă drept „cel mai mare dezvoltator imobiliar din Oradea și unul dintre cei mai activi din România, cu peste 20 de ani de experiență și peste 5.000 de apartamente livrate”.

Valoarea totală a proiectelor livrate cumulează aproape 400 de milioane de euro.

Fondată în 2005, compania susține că „domină piața din Oradea” și menționează că s-a extins în București din 2017, semnând proiecte rezidențiale ca: Boemia Apartments, Core Timpuri Noi și PRIMA Vista, în zona de nord a Capitalei.

În prezent, compania dezvoltă Prima Astera, un proiect high-end în vestul Bucureștiului, precum și Prima Solis, un proiect din estul Capitalei construit la standarde nZEB.

Prima Development Group este controlată de omul de afaceri bihorean Ștefan Alexandru Kopanyi (79%). Din acționariat mai fac parte co-CEO-ul grupului, Andrei Moanță (11%), și SIA Family Holding (deținută integral de celălalt co-CEO al Prima, Ion-Adrian Stoichină), conform datelor colectate de Termene.ro.

Imagini (randări) proiect Prima Solis (transmise de dezvoltator):