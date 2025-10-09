HP și Net Brinel – infrastructură digitală pentru afacerile românești

Digitalizarea este coloana vertebrală a companiilor moderne. Fără tehnologii performante și procese digitalizate, organizațiile riscă să piardă teren în fața competitorilor.

Ce aduce digitalizarea?



Automatizarea fluxurilor, acces rapid la date, reducerea costurilor și securitate sporită. Totul cu scopul de a transforma modul în care companiile lucrează zi de zi.

HP și Net Brinel – parteneriat pentru inovație

HP, furnizor global de soluții IT, și Net Brinel, partener cu experiență în România, pun la dispoziția firmelor tehnologii de ultimă generație:

Echipamente HP performante: laptopuri și desktopuri pentru munca hibridă, imprimante multifuncționale, soluții de videoconferință și accesorii inteligente.

laptopuri și desktopuri pentru munca hibridă, imprimante multifuncționale, soluții de videoconferință și accesorii inteligente. Platforme software de management: instrumente pentru arhivare electronică, automatizarea documentelor și control centralizat.

instrumente pentru arhivare electronică, automatizarea documentelor și control centralizat. Suport și consultanță Net Brinel: servicii de configurare, mentenanță și instruire pentru o adoptare rapidă și eficientă.

Beneficiile colaborării:

productivitate crescută;

reducerea erorilor și a costurilor;

date securizate conform GDPR;

flexibilitate și continuitate în activitate.

Prin HP și Net Brinel, companiile românești pot construi infrastructura digitală de care au nevoie pentru viitor.

Contact: bogdan.dospinescu@brinel.ro

Articol susținut de HP