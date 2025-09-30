HP extinde platforma AI Workforce Experience în România

Compania IT americană HP Inc. a anunțat că extinde în România disponibilitatea Workforce Experience Platform (WXP), o soluție inovatoare pentru experiența digitală a angajaților, bazată pe inteligență artificială.

Platforma ajută organizațiile să își administreze, să securizeze și să susțină infrastructura IT, contribuind în același timp la creșterea implicării și productivității angajaților, a precizat gigantul tech, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

WXP integrează informații inteligente despre dispozitive, analize bazate pe feedback-ul utilizatorilor și automatizare prin AI, acoperind PC-uri, soluții de imprimare și infrastructură IT. Cu ajutorul platformei, HP și partenerii săi pot sprijini companiile să ofere angajaților experiențe tehnologice mai bune și să ia decizii bazate pe date, care sprijină atât dezvoltarea afacerii, cât și eficiența operațională.

„Astăzi, peisajul IT nu mai înseamnă doar dispozitive, ci o integrare fluidă între hardware și software, care să răspundă așteptărilor în continuă schimbare ale angajaților. La HP, nu construim doar PC-uri, ci modelăm viitorul muncii. Acest lucru presupune să fim o companie care excelează atât în hardware, cât și în software. Cu WXP, software-ul vine să completeze și să amplifice experiența oferită de hardware”- a declarat Mugur Pantaia, Managing Director HP Inc. România.

Experiența angajaților, transformată cu ajutorul AI

HP Workforce Experience Platform (WXP) procesează miliarde de date pentru a anticipa din timp problemele, eliminând blocajele pentru angajați și reducând semnificativ numărul solicitărilor către departamentele IT.

Principalele funcționalități includ:

Recomandări personalizate pentru fiecare rol: WXP folosește AI pentru a analiza modul în care angajații își folosesc dispozitivele și propune soluțiile tehnologice cele mai potrivite pentru fiecare funcție, depășind abordările IT generalizate de tip „one-size-fits-all”.

Interogări în limbaj natural: Cu ajutorul unui model lingvistic avansat, administratorii IT pot adresa întrebări simple, precum: „Ce dispozitive au nevoie de upgrade de stocare?” sau „Care este starea bateriilor din echipa de marketing?” și primesc instant răspunsuri clare și aplicabile.

Vizibilitate pe multiple platforme: În curând, WXP va permite monitorizarea dispozitivelor pe diferite sisteme de operare și de la diverși producători – de la computere și periferice, până la imprimante și soluții de colaborare.

Planificare inteligentă a ciclului de viață a dispozitivelor: Platforma utilizează analize predictive pentru a sugera momentele optime de înlocuire a echipamentelor, astfel încât companiile să își poată optimiza ciclurile de upgrade pe baza utilizării reale.

Măsurarea satisfacției angajaților: Chestionarele integrate ajută organizațiile să evalueze constant nivelul de satisfacție a angajaților față de instrumentele și infrastructura digitală, sprijinind îmbunătățirea experienței pentru echipele hibride - cu muncă la birou, dar și la distanță.

Corelarea feedback-ului cu performanța sistemelor: WXP combină răspunsurile angajaților cu datele de performanță ale echipamentelor, pentru a identifica probleme - precum timpi mari de pornire sau dificultăți de conectare - și a recomanda soluții specifice.

Asistență și securitate automatizate: Platforma reduce volumul de solicitări manuale prin ticketing automatizat și integrează soluția HP Wolf Security, scăzând costul total de utilizare și sporind protecția dispozitivelor.

Soluții avansate de colaborare: După achiziția Vyopta de către HP, WXP va oferi analize detaliate pentru videoconferințe, ajutând la optimizarea întâlnirilor online și la monitorizarea utilizării resurselor.

Suport unificat multi-vendor: Platforma permite administrarea și raportarea unitară a dispozitivelor pe mai multe sisteme de operare, cu integrare directă în instrumente precum Microsoft Power BI, ServiceNow sau Tableau. Acest lucru facilitează gestionarea IT într-un mod simplu și eficient, inclusiv ca serviciu externalizat.

Actualizări de sistem automate: WXP gestionează în mod automat actualizările de drivere și BIOS, reducând sarcinile manuale și generând economii semnificative pentru departamentele IT.

Indiferent dacă este implementată direct de HP sau prin partenerii săi, WXP este creată pentru a răspunde nevoilor forței de muncă hibride moderne. Astfel, companiile pot trece de la un model IT reactiv la unul proactiv, centrat pe experiența angajaților.