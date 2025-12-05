Hotelul Best Western Silva din Sibiu, preluat de transportatorul Sorcani

Hotelul de 4 stele Best Western Silva din Sibiu a fost preluat de transportatorul Sorcani, după ce în ultimii ani intrase pe pierderi, relatează profit.ro.

Silva SA, societatea care administrează unitatea de cazare, a raportat pe 2024 o cifră de afaceri de circa 1 milion de euro și pierderi de aproximativ 105.000 euro.

Firma este deținută majoritar (95%) de Gheorghe Popa, soțul judecătoarei Carmen Marilena Popa, fost președinte al secției penale la Tribunalul Sibiu și judecătoare la Curtea de Apel Alba Iulia, recent pensionată, mai arată sursa citată.

Acționarii sunt convocați să aprobe luna viitoare tranzacția către Sorcani și schimbarea denumirii firmei în Hotel Silva SRL.

Best Western Silva are 49 de camere și un restaurant cu două saloane, cu 170, respectiv 290 de locuri.

Firma de transporturi Sorcani este tot din Sibiu și este deținută de omul de afaceri Mircea Barbu. Pe 2024, a raportat o cifră de afaceri de 108,5 milioane lei (21,3 milioane euro) și un profit de 7,2 milioane lei (1,4 milioane euro).





